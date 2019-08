Vivo X el Rock: Armonía 10 y los clásicos que no deberían faltar en el festival 

El conocido festival Vivo x el Rock decidió probar el gusto de su público y convocó a agrupaciones musicales de géneros ajenos al rock. Entre ellos, Armonía 10.

La Primerísima de Piura alista su aparición en dicho festival y por ello hemos preparado una lista con 10 éxitos de dicho grupo que podrían escucharse en el evento.

►Vivo x el Rock 2019: esta es la lista completa de las bandas que tocarán en la 11.ª edición

1. "La pagarás". "No estoy triste, no es mi llanto. Es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa. Flor hermosa que algún día se marchitará", reza un de los párrafos más emblemáticos de esta canción.

2. "Parranda #9". Este es un famoso cover de la canción Fresa Salvaje con algunas cumbias argentinas más.

3. "El chancho de mi vecina". Es unas de las canciones banderas de Armonía 10, sobre todo en la voz del fundador Makuko Gallardo, quien falleció en el 2005.

4. "Siempre pierdo en el amor". Esta pieza musical tiene como entrada la famosa frase: "Hoy de nuevo han jugado con mis sentimientos, hoy de nuevo se equivocó mi corazón".

5. "Amor de estudiante". Una famosa canción de la Primerísima de Piura, sobre todo por su coro: "Ese amor, amor, amor, amor de estudiante... Ese amor, amor, amor ya no es como antes".

6. "Dios mío haz que me enamore". Otro de los éxitos de esta agrupación norteña. El inicio de la canción es tan inconfundible como la voz de Makuko.

7. "Cervecero". Se podría decir que esta es la canción más popular del grupo. Sobre todo por el coro que dice: "Cantinero llegó el cervecero, cantinero llegó el cervecero... Póngame mis trago, póngame mis copas porque quiero beber y beber y beber hasta morir".

8. "Me emborracho por tu amor". Un clásico de Armonía, con un estilo peculiar en la guitarra que le sigue el famoso. "Que dolor me estás causando con tus engaños, ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo porque te quiero con toda el alma... Por eso yo, me emborracho por tu amor".

9. "Herido corazón". Esta vez Carlos Soraluz presta su voz para otro de los clásicos de la agrupación. Esta canción es famosa por su famoso ingreso: "Herido corazón, herido corazón... Nadie sabrá lo que sientes".

10. "Solo". Esta canción salió a la luz en el disco "La Primerísima" en 1998 y pese a los años sigue en vigencia. "Solo aquí en mi cama, tu recuerdo me hiere, me mata, destroza mi alma".