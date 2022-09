Alejado de su reciente conquista de Manhattan, Santiago Motorizado me habla desde El Paso, Texas, lugar donde la banda Él Mató a un Policía Motorizado se ha refugiado por unos días para trabajar en su próximo disco. Son pocos estos momentos preciados, ya que la agrupación de rock indie pronto continuará su “Gira Mundial 2022″, que los ha llevado sin descanso a viajar por más de 30 ciudades de nuestro continente. Una de sus siguientes paradas será Lima, en particular el Centro de Convenciones de Barranco, con un concierto este 22 de septiembre que promete dejar saciados a los fans más empedernidos del conjunto argentino después de años de ausencia en nuestro país.

Ha sido un reencuentro postergado, ya que muchos esperaban escuchar a Él Mató a un Policía Motorizado durante el problemático Festival Perú Central que se celebró a fines de julio y donde más de la mitad de las agrupaciones tuvieron que cancelar su aparición señalando problemas en la organización del evento. Durante una conversación con El Comercio, este tema todavía parece molestar a Santiago, cuya agrupación fue acusada de incumplimiento de contrato por los productores de aquel evento. Confiado en su defensa, el artista también nos habló un poco de su proceso creativo, nos dio algunos detalles de su nuevo disco y nos reveló que les espera a quienes asistan a su concierto.

—Felicidades por la gira de Estados Unidos y la toma de Manhattan. ¿Cómo les ha ido?

Muy bien, la verdad que estuvo muy bueno. Anoche en Manhattan quizás ha sido la mejor, pero todas las noches estuvieron muy buenas. Tocamos en Washington y por primera vez en Filadelfia, Miami y Chicago, con todas las fechas dejándonos contentos. Ahora estamos en el estudio Sonic Ranch, en Texas, grabando canciones nuevas y de ahí, a mediados de septiembre, vamos a tocar en el Primavera Sound de Los Ángeles y en San Francisco.

—Noté que el afiche de Manhattan era una referencia a la octava película de “Viernes 13″. Tengo una curiosidad sobre las personas multidisciplinarias como tú, que además de músico diseñas los pósteres y portadas de los discos de la banda. ¿Hay algún cruce entre las habilidades que tienes para la ilustración y el componer canciones?

Sí, todo el tiempo. Porque primero, lo más básico, es que se complementan. Una idea que puede ser conceptual después se puede manifestar en melodías, en letras y en una canción; después eso tiene su complemento en la parte visual que ayuda a reforzar esas ideas. Se nota sobre todo en un álbum, donde uno encara un concepto y le termina de poner cara a eso con la portada. Las cosas se inspiran mutuamente, desde las imágenes que se transforman en palabras o las sensaciones generadas por las canciones que se transforma después en una ilustración o en algo visual.

—Me comentabas que estás en Sonic Ranch, que es el estudio donde grabaron “La Síntesis O’Konor” ¿Qué nos puedes adelantar del nuevo proyecto de la banda?

Primero, que estamos contentos de estar acá de vuelta. Estuvimos en abril una semana donde grabamos tres canciones y ahora vinimos a grabar más. La idea es poder terminar de grabar un álbum. Tenemos muchas canciones, cerca de veinte, pero no creo que lleguemos a grabar tanto.

Este proyecto, a diferencia de “La Síntesis O’Konor”, ha sido un poco más caótico en el sentido de que no pudimos venir un período extenso. Quizá tengamos que volver, aunque todavía no lo sé porque nos quedan varios días acá. Además, este regreso pospandemia con esta gira intensa hizo que tengamos que ordenar las cosas como se podía entre los huecos [de la gira]. Aunque no me quejo, porque la estamos pasando bien en el estudio.

—¿Cómo se ha manifestado esta diferencia entre tu proyecto actual y los anteriores?

Que no llegamos al estudio tan armados como con “La Síntesis O’Konor”, proyecto que estuvimos trabajando mucho tiempo en la preproducción. Y eso también está bueno, porque pasan cosas en el estudio. Yo me acuerdo que cuando grabamos aquí la última vez, el productor Eduardo Bergallo, quien operó esa grabación y también está trabajando en esta, nos decía que dejemos un espacio para el momento del estudio, que es algo especial. Que, en la urgencia, en el último momento, surgen cosas cuando se te despierta otra parte del cerebro, y que sucede una magia a partir de los elementos y el clima que tiene el estudio, y eso lo estamos viviendo ahora más de lleno.

En cuanto al nivel más estético o artístico del disco, la verdad es que faltaría que pasen los días porque muchas cosas se están definiendo ahora, incluyendo qué atmósfera va a tener el álbum. Pero me gusta que así sea y que muchas cosas estén sucediendo a la vez. Nos pusimos como premisa que cada canción se vaya para el lado que tenga que irse, sin pensar en los otros temas. Que tengan esa libertad.

—¿Entonces todavía no hay una temática central en el disco?

Siempre hay algo. Cuando se registra algo en el momento y sobre todo cuando lo estamos terminando ahora todos juntos, va a haber un clima de estas circunstancias que se va a manifestar en las canciones. Sin embargo, no está en el plan, como lo hemos hecho en otras épocas, el decir este es el concepto y la idea de la canción. Queremos que sea una cosa más ecléctica, más heterogénea.

—Me imagino que justo cuando ya tengas que pensar en la portada ya verás más claro cuál va a ser lo que junta todo el disco

Totalmente, porque todavía falta para eso. Y sí, va a estar más definido al fin de estas sesiones.

—Regresas al Perú tras el disgusto que fue el Festival Perú Central. ¿Qué motivó a Él Mató a intentar hacer un concierto de nuevo, tan pronto?

La verdad es que nosotros teníamos la idea ya hace tiempo de regresar a Lima, como hicimos esta gira de volver a todas las ciudades que siempre nos tratan muy bien. Perú es uno de los lugares que mejor nos tratan, donde más gente viene cuando vamos a tocar y donde tenemos un montón de amigos, entonces hay como un cariño al país e incluso he ido a tocar solista varias veces. Yo estaba muy motivado de conocer Huancayo, quiero conocer más ciudades más allá de la capital, aunque sea como turista, porque es un país que me encanta.

—¿Nos puedes contar qué pasó con el Festival Perú Central?

Lamentamos todo lo que pasó con el festival, fueron días de caos donde veíamos que se bajaban todas las bandas, que a nosotros no nos respondían. Otros grupos, incluso aquellos que terminaron tocando, nos llamaban para preguntarnos si teníamos comunicación con los organizadores. Y así fue hasta el último momento, hasta subir al avión, donde no nos cumplían con las cosas que habíamos acordado. Nosotros íbamos a viajar en el mismo avión que Las Ligas Menores, pero a ellos les cancelaron el vuelo justo antes de subir. Era todo un caos que, bueno, está ahí a la vista todo lo que pasó.

—En un momento los organizadores del Festival Perú Central los acusaron de incumplir el contrato

Me causa gracia que el festival se ponga en contra nuestra, como queriendo salvar culpa. El contrato que firmaron ambas partes no se cumplió. La verdad que yo estoy tranquilo y la gente sabe todo lo que pasó. No sé cuál es la teoría que manejan, ¿que nosotros a último momento no nos dio ganas de ir porque queríamos quedamos en casa? Para nosotros no haber ido a Huancayo significó un problemón.

—¿Cómo así?

Primero, porque en lo artístico queríamos ir con nuestra canción a una nueva ciudad de Perú. Hicimos un montón de promo del festival todo el tiempo, todo lo que nos pedían e incluso saludos a las cámaras, cosas que odio pero que hice igual porque teníamos cariño con el concepto de hacer un festival fuera de Lima que descentralizara un poco la cultura, algo que siempre se discute en Argentina. Además, no haber ido a Huancayo nos obligó a reorganizar la gira, por lo que tuvimos que sacar pasaje de último momento a Bogotá, que era el siguiente paso, lo cual nos costó carísimo. Eso sin contar el disgusto de no poder ir a tocar.

—Igual borraron el post donde hicieron esa denuncia en Instagram

Hicieron la denuncia, lo borraron, la volvieron a subir y la borraron de vuelta. Esto es toda una cosa que, si no fuese triste, sería como para reír. Pero a mí lo mismo me preocupa es que le devuelvan la entrada a la gente porque no cumplieron ni con las bandas ni con el público.

—A pesar de esta mala experiencia, ¿estarían dispuestos a volver a tocar en un festival fuera de Lima?

Yo tengo muchas ganas de volver a tocar, de ir a Huancayo, aunque sea para tocar ahí incluso si no fuera un festival. Tengo ganas de ir a Arequipa, a Trujillo, a un montón de lugares donde siempre estamos ahí a punto de que se pueda cerrar, pero es complicado. Me encantaría ir a Selvámonos, que nos habían invitado una vez y no pudimos ir porque coincidía con una gira por España, pero obviamente yo quiero recorrer todo.

—Tratando temas más felices, ¿qué podemos esperar de la presentación de Él Mató a un Policía Motorizado el 22 de septiembre?

Bueno, el concepto de toda esta gira es que la gente vuelva a encontrarse con las canciones de Él Mató. Para nosotros vivir este reencuentro ha sido muy importante y si bien usualmente experimentamos un clima muy festivo durante nuestros conciertos, tras la pandemia ha habido como un plus de energía que nos encanta. Entonces la idea de espectáculo plantea eso, recorrer un poco toda nuestra discografía, haciendo como un repaso de las canciones de siempre, así como tocando un poco las canciones de “La Otra Dimensión”, álbum que cuando lo sacamos enseguida arranco la pandemia, por lo que no lo pudimos presentar mucho. Lo mismo con canciones como “La Otra Ciudad”, que es un tema que hicimos para la serie “Okupas” y que salió este disco “Unas vacaciones raras”.

- Y escucharemos algunas de las canciones nuevas en las que están trabajando.

No, por ahora no están en el show estas canciones nuevas.

-¿Tienes algunas palabras para los aficionados peruanos de Él Mató a un Policía Motorizado?

Que estamos contentos de volver y también con la respuesta con las entradas, que la gente se entusiasmó rápidamente con la fecha. Y feliz porque es un lugar que tengo muchos amigos. Me encanta volver al Perú y me encanta también ir a comer mucho. Y nada, me encanta este reencuentro; siempre nos tratan con mucho cariño y ojalá que vuelva a suceder eso.