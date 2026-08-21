El músico llegará a la capital peruana con una propuesta inspirada en el pop rock de los años 90 | Foto: Difusión
El músico llegará a la capital peruana con una propuesta inspirada en el pop rock de los años 90 | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantante español Walls llegará por primera vez a Lima para ofrecer un concierto el domingo 11 de octubre en el Teatro Canout, como parte de su gira “El día que me olvides tour”. Las entradas para el espectáculo ya se encuentran disponibles en Teleticket.

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