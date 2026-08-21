El cantante español Walls llegará por primera vez a Lima para ofrecer un concierto el domingo 11 de octubre en el Teatro Canout, como parte de su gira “El día que me olvides tour”. Las entradas para el espectáculo ya se encuentran disponibles en Teleticket.

El artista presentará su propuesta de pop rock, influenciada por los sonidos de los años 90, además de un repertorio que incluirá canciones de su más reciente producción “El día que me olvides”.

Su carrera comenzó en 2022 con “Los niños del parque”, tema que alcanzó el cuarto lugar en ventas. En 2024 lanzó “Luna 18”, producción que combinó rock, punk y pop, y que llegó al primer puesto en ventas de vinilos. Un año después recibió el premio a Mejor Videoclip en los LOS40 Music Awards.

El cantante también ha colaborado con artistas como Dani Fernández, Hombres G, Despistaos, Belén Aguilera y Marc Seguí. Entre sus canciones más reconocidas se encuentra “Haz lo que quieras conmigo”, tema que obtuvo el Certificado de Oro.

El concierto de Walls en Lima se realizará el domingo 11 de octubre en el Teatro Canout. Las entradas ya están disponibles en Teleticket.