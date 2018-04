Wanna One anuncia gira mundial: ¿Cuáles son los países en la lista?

Wanna One, grupo proyecto K-Pop anunció recientemente su gira mundial "One: The World". Tras realizar numerosos 'show-cons' y 'fan-cons', mezclas de introducciones y fanmeetings con presentación de canciones, respectivamente, esta será la primera serie de conciertos completos oficiales del grupo.

Las primeras fechas de la gira de Wanna One se llevarán a cabo el 1, 2 y 3 de junio en el Gocheok Sky Dome de Corea del Sur, recinto donde también realizaron su presentación debut con gran suceso y otros populares grupos como BTS, EXO y Bigbang también llevaron a cabo masivos espectáculos.

Una publicación compartida de Wanna One 워너원 (@wannaone.official) el 5 Abr, 2018 a las 10:00 PDT

Wanna One visitará luego otros países asiáticos como Indonesia, China, Tailandia y Filipinas. A su vez, confirmaron fecha en Australia y cuatro en Estados Unidos: California (21 de junio), Dallas (26 de junio), Chicago (29 de junio) y Atlanta (2 de julio), además de ser el primer grupo confirmado para el KCON Nueva York 2018 en agosto.

Con lugares y sus respectivas fechas confirmadas, no es claro si se agregarán otras más a la gira. Fans latinoamericanos de Wanna One en México, Chile, Perú y Argentina, sin embargo, mantienen las esperanzas de una próxima visita, en especial tras la que realizaron en marzo pasado como parte de la alineación del Music Bank en Chile.

Formado como un grupo temporal, la presente gira de conciertos anunciados serán parte de las últimas actuaciones de Wanna One antes de su disolución programada para diciembre de este año. Por el momento, su marca es primer lugar entre boybands según el Korea Corporate Research Institute, seguidos por BTS y Bigbang.

También se reportó que, según el portal Media Traffic, el cual reúne data de ventas de álbums a nivel mundial, "I Promise You", reciente lanzamiento de Wanna One, encabeza la lista de ventas físicas globales por segunda semana consecutiva, aún en medio del descenso continuado y crisis en ventas de discos físicos.