Wanna One y el disco con el que llegan por primera vez a Sudamérica

Wanna One, uno de los grupos de K-Pop más populares del momento, superó en apenas días las 700 mil preórdenes para su disco de regreso, "0+1=1 (I Promise You)". El grupo proyecto de 11 chicos liberó además teaser y fotos para "Boomerang", clip a estrenarse en YouTube el 19 de marzo junto al lanzamiento del disco.

"I Promise You" contará con versiones 'Day' y 'Night', con el video de "I.P.U.", tema dedicado a sus fans y anticipo al disco, siendo un colorido vistazo de la primera. Yonhap News reportó que el track llegó al primer lugar en numerosos charts digitales en tiempo real.

Video para "I.P.U." de Wanna One, anticipo de su disco regreso "I Promise You". (Fuente: YouTube)

La cifra de preórdenes del nuevo disco de Wanna One es su mejor registrada hasta la fecha. Su primer álbum "To Be One" y su reedición "Nothing Without You" superaron cada uno los 500 mil pedidos anticipados, altos números para un grupo novato, resultando uno de los más exitosos debuts en el subgénero.

"Boomerang", el nuevo clip de Wanna One será difundido en YouTube en la mañana del lunes 19 de marzo. El grupo publicó también la lista de canciones, siete en total, del EP "I Promise You", el cual incluirá, además de los temas promocionales, títulos como "Your Name", "I Can See" y una 'versión confesión' de "I.P.U."

Wanna One es conformado por los 11 ganadores de la exitosa segunda temporada del reality surcoreano musical "Produce 101". Este 9 de marzo se cumplió un año de su estreno en el canal Mnet, donde 10 millones de votos del público definieron la alineación del grupo.

A poco más de medio año de su debut en agosto de 2017 y de disolución programada para fines del 2018, Wanna One lidera el ránking de reputación de marcas musicales en Corea del Sur, seguido de otros populares como BTS, EXO, iKon y Seventeen. El 23 de marzo ofrecerán su primer y posible único concierto en Sudamérica en el "Music Bank Chile" junto al girlgroup Twice y Taemin de SHINee.