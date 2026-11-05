La banda peruana We The Lion celebrará sus 10 años de trayectoria con un concierto unplugged y orquesta sinfónica este sábado 5 de diciembre en el Teatro Manuel A. Segura. Ofrecerán dos funciones: a las 4:00 p. m. y 8:00 p. m.

El espectáculo está inspirado en las sesiones acústicas de la cadena internacional MTV y reunirá los principales temas de la trayectoria de la banda mediante nuevos arreglos instrumentales adaptados para la sala teatral.

“Nos emociona muchísimo cumplir diez años haciendo música y seguir recibiendo tanto cariño, tenemos canciones listas para los próximos años, incluyendo colaboraciones que jamás imaginamos, pero antes de mostrar lo nuevo, queremos celebrar la música que nos cambió la vida”, sostuvo Alonso Briceño, vocalista y fundador de la agrupación.

Sobre la relación con sus seguidores durante esta década de actividad, el músico agregó que “lo más bonito de estos diez años es saber que nuestras canciones también forman parte de las historias de otras personas, queremos cantar juntos, recordar todo lo vivido y celebrar que todavía nos queda muchísimo por compartir”.

Las entradas están a la venta en Joinnus desde los S/ 87.