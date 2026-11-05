La venta de los boletos para ambas funciones está disponible en Joinnus, con precios que van desde los S/87 | Foto: Difusión
La venta de los boletos para ambas funciones está disponible en Joinnus, con precios que van desde los S/87 | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La banda peruana We The Lion celebrará sus 10 años de trayectoria con un concierto unplugged y orquesta sinfónica este sábado 5 de diciembre en el Teatro Manuel A. Segura. Ofrecerán dos funciones: a las 4:00 p. m. y 8:00 p. m.

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