We The Lion estrena videoclip con Marca Perú |VIDEO

El 2018 ha sido un año diferente para We The Lion, la banda conformada por Alonso Briceño, Luis Buckley y Paul Shabauer, pues han experimentado un primer año en la escena local lleno de conciertos, presentaciones, firmas de autógrafos, comerciales, eventos benéficos y viajes fuera y dentro del país con su música.

A inicios de este año decidieron darse una pausa para poder seguir creando temas para su nuevo álbum.

Sin embargo, volvieron a escena antes de lo previsto tras recibir invitaciones para tocar en España, donde aprovecharon para difundir el videoclip del tema "Move Along" que han realizado con Marca Perú.

El video muestra algunos lugares turísticos de nuestro país.



We The Lion interpreta "Move Along". (Video: YouTube)