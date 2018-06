We The Lion y su nuevo reto: realizarán gira en España

Desde un apacible jardín, durante una pausa de los preparativos para su segundo álbum, We The Lion toma aliento y repasa con expectación sus pendientes en su futuro más inmediato. Espera por la banda peruana de indie folk, una gira española de siete fechas, entre ellos cinco festivales, en los que comparten cartel con artistas como The Offspring, Enique Bunbury, Jack White, David Byrne y Albert Hammond Jr.

"Yo estoy nervioso porque vamos a ir a tocar 75 minutos, pero tenemos solo un disco", comenta entre risas Alonso Briceño, vocalista del grupo. "Estamos reversionando un poco, y es un reto... y tocar con bandas grandazas", recuenta.

"No siempre te llegas a topar con todos", admite el cantante con fresca experiencia en festivales. "Tienes que estar a la expectativa de quién entra y es complicado, pero lo que más me gustaría es tener una foto con cada uno y acordarnos de todos", comparte Briceño.

We The Lion retorna al país europeo tras su breve gira en 2017, cuando el grupo inició despegue. Con sus primeros shows en España en la memoria, en recintos mucho más reducidos y ante espectadores que mayormente los conocían, Luis Buckley, intérprete del ukulele en el grupo, comparte que se dirigen a la oportunidad frente a audiencias más grandes apuntando a sorprender, pero mientras "hacen lo suyo".

"Hicimos bastante prensa la vez que fuimos", recuerdan de su alianza con una agencia española que los motivó a ir por primera vez. "Empezaron festivales, nos dio curiosidad, propusieron y nos tomaron, y estamos no de principales pero no somos la letra más chiquita tampoco (risas), y bueno, estamos allí y es un orgullo, tenemos todos los artes pegados en nuestra sala de ensayo", contaron.

Briceño comparte que su cumpleaños llega con la gira, y suena como una suerte de regalo la oportunidad de disfrutar de España mientras se dedican a su trabajo soñado. "Bueno, es bastante 'chamba', para ser franco, pero es una 'chamba' linda, ¿no?", confiesa Luis Buckley. "Es una decisión que tomamos hace un tiempo, y en verdad es nuestro sueño. Hay mucho que hacer, pero no se siente como chamba".

NUEVO DISCO EN CAMINO

En el estudio de David Chang, productor del debut de We The Lion, ya comienzan a dar forma a la secuela. Aunque consideran la agitada gira como más cercana a un respiro, no dejan de disfrutar su tiempo en el estudio. "Es la etapa más mágica, ¿no?", admite el cantante, mientras calculan que el nuevo material del conjunto vería la luz en 2019.

El sucesor del conceptual "Violet", su primera entrega, los ve nuevamente hilando una historia a lo largo del tracklist, "tal vez un poco más compleja y grande, queremos complicarnos un poco", declara el vocalista. "Son 18 canciones que pensamos hacer, probablemente queden 16, pero... probablemente queden 18", da marcha atrás ameno, confesándose algo frustrado de la brevedad de su repertorio y ansiando aprovechar la oportunidad para explayarse.

We The Lion, antes de dirigirse a España, dará un concierto en Lima el 28 de junio, donde prometen interpretar "Violet" en su totalidad, aclimatándose a las performances de setlists extendidos, además de sorpresas y bandas invitadas. Como uno de los especiales del show, adelantaron el estreno de su nuevo video, un repaso de su experiencia de gira por el Perú, y que acompañará sus actuaciones del tema aún no revelado, mientras rememoren su tierra frente al público español.

WE THE LION EN VIVO, "PART OF THE TOUR"

Jueves 28 de junio, 10 P.M.

Sargento Pimienta de Barranco

Entradas a la venta a través de Joinnus