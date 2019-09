We the Lion: "Queremos revalorar el escuchar un álbum completo"

El destino juntó a Alonso Briceño, Luis Buckley y Paul Schabauer cuando apenas tenían seis años de edad. Varios años han pasado desde entonces. Su amistad se afianzó y encontraron en la música una herramienta que los ha unido incluso más. Así formaron We the Lion, banda que irrumpió con su disco debut “Violet” en el 2016, y que vuelve a apostar por la música en inglés y la narración de una historia conceptual en su próximo álbum, “Kismet”, del que ya han adelantado dos canciones. Sobre ese proceso conversamos con el vocalista de la banda, Alonso Briceño.

— Cuando crearon su primer disco, “Violet”, lo hicieron sin presiones ni expectativas del público. ¿Cómo ha sido trabajar ahora “Kismet”, segundo álbum?

Ha sido prácticamente comenzar desde el mismo lugar. Hacemos la música que nos gusta y esperamos que a la gente le guste. Ambos discos parten desde el mismo punto, pero definitivamente hay mucha más presión ahora. Sí tuvimos más tiempo para preparar este álbum, porque con “Violet” todo fue más rápido. Salió la canción “Found Love”, se hizo conocida, y tuvimos que correr con el disco. Con “Kismet” lo que queremos es revalorar el hecho de escuchar un álbum completo, que te cuente una historia.



— “Violet” era un disco conceptual que contaba una historia de amor con final trágico. ¿De qué trata la nueva historia?

Cuando salió “Violet”, pensábamos hacer una trilogía. Siempre ha estado en nuestra mente contar historias. “Kismet” es como la precuela de “Violet”, que habla del padre de la protagonista. Desde la primera canción, que se llama “Womb” (matriz, en español), se cuenta la historia de este señor cuando nace, cuando le hacen ‘bullying’, cuando encuentra el amor, etc. Tratamos de narrar todo su crecimiento. También hay una canción que se llama “Violet”, que cuenta cómo fue la muerte de su hija para él. Los dos discos están conectados. Si “Violet” fue la historia de un amor, “Kismet” (o destino) es la historia de una vida.



— La presentación oficial y completa de este disco será aún en abril del próximo año. ¿Por qué escogieron “When Life Began” como primer single que represente a “Kismet”?

Esa canción explica los primeros recuerdos que uno tiene de la niñez. Además, esta nueva etapa de We the Lion tiene una sensibilidad diferente, por mi faceta como padre, que me encanta. La canción cayó sin querer en un momento muy importante de mi vida: el nacimiento de mi primera hija.



— Como sorpresa para sus fans, además de “When Life Began” también revelaron una canción más: “Let me go".

Sí. No dijimos nada porque queremos que la gente la descubra. “Let me go" es el otro polo de la historia. “When Life Began” es la canción dos del disco, “Let me go" es la catorce. Es una canción bastante más oscura y cargada. Trata de una persona que se siente sola y tiene una carga emocional bastante fuerte.



“Este disco no es tan netamente folk como el primero. Si tuviera que definirnos, diría que somos ‘indie’”

— ¿Dirías que tu música es de ‘millennials’ para ‘millennials’?

(Risas) Somos la primera camada de ‘millennials’. Y sí, considero que sí. Con este nuevo disco nos acercamos a algo más fresco. Era una de las cosas que buscábamos con el álbum anterior. Aunque tenemos fans de todas las edades. Nos mandan videos de pequeños bailando nuestra música, incluso algunas profesoras de inglés utilizan nuestras canciones en clase para que sus alumnos practiquen ese idioma. Además, lo que nos define como ‘millennials’ es la forma en que nos comunicamos, utilizando las redes sociales, siempre conectados con nuestros fans.



— ¿Crees que las redes sociales contribuyeron a su éxito? La canción “Found Love” se viralizó gracias a un comercial. ¿Podría ser considerado ‘suerte’ o ‘kismet’ (destino)?

De hecho, nosotros mismos somos nuestro canal de comunicación hacia las personas. Y no solo comunicamos, también recibimos lo que las personas nos dicen mediante las redes sociales, y funciona increíble. Antes, si no tenías una disquera, estabas condenado. Tu ‘kismet’ era estar en tu casa y sufrir. Hoy, en cambio, puedes hacer crecer tu comunidad. Puedes ofrecer incentivos a tus seguidores. El Internet y las redes sociales han cambiado el rumbo de la música, y sigue cambiando, nada se sabe con exactitud. Spotify e Instagram son herramientas gigantes. Desde tu casa puedes hacer una campaña, es increíble.

— Así como las redes sociales puede ser un arma para hacer crecer una banda, también pueden hacer que reciban comentarios hirientes, ¿cómo sobrellevan estar en boca de los jóvenes?

En realidad, felizmente, somos una banda positiva y alegre. Desde los shows hasta las entrevistas somos positivos. Creo que si alguien quiere enviarnos odio, puede hacerlo, pero nosotros no picamos el anzuelo. Tampoco lo hemos buscado, somos una banda bastante ‘light’, no estamos buscando crear controversia.



— Van a estar presentes en el próximo Vivo x el Rock. Hubo mucha controversia cuando se conoció a las bandas y algunas eran de géneros ajenos al rock.

Si fuera un festival solo de rock, no estaríamos nosotros. Creo que esta ha sido la edición que más controversia ha generado. Sobre el debate si solo debe haber rock o si debe haber más géneros, creo que Vivo x el Rock es un nombre, pero no algo literal. La gente ahora critica a la cumbia, pero es parte de nosotros y mueve a muchísima gente. Estoy seguro de que muchas personas irán con escepticismo, pero se van a llevar una gran sorpresa, se van a divertir muchísimo.



— ¿Harían otros géneros además del folk?

Claro. Yo creo que este disco no es tan netamente folk como el primero. No somos solo folk. Si tuviera que definirnos, diría que somos ‘indie’. Somos una banda que cuenta historias, y según estas, buscamos el género que sonoramente las cuente mejor.



—El reggaetón es un género que mueve masas. ¿Probarían con eso?

Ya lo estamos aprendiendo a bailar (risas). Nunca cerramos las puertas. Creo que es un ritmo que realmente despierta los cuerpos. Me ha pasado que estoy en un lugar en el que no hay reggaetón, pero cuando empieza a sonar, la gente se divierte. Sería un loco si te dijera que no. Hay buena música en todos los géneros. Lo que buscamos es hacer buenas canciones y no necesariamente encasillarlas.

SEPA MÁS

El disco “Kismet” incluirá 15 canciones que serán lanzadas en forma de sencillos durante los próximos meses, hasta la presentación oficial en abril del 2020.



We the Lion presentará los dos primeros sencillos, “When Life Began” y “Let Me Go”, el próximo jueves 26 de setiembre en el Centro de Convenciones de Barranco. Las entradas están a la venta en Joinnus.