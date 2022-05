En la foto abridora, Wendy Sulca en la portada de “Evolución”, su más reciente álbum. (Foto: @wensulca).

La cantante peruana Wendy Sulca alcanzó gran notoriedad en la escena musical por sus videos en la plataforma YouTube, específicamente por temas como “La Tetita” y “Cerveza cerveza”; que a la fecha acumulan millones de reproducciones. Contrario a quienes buscan minimizar su fama a un simple “golpe de suerte” de la era del internet; se trata en realidad del fruto del trabajo duro. Ella, después de todo, construye su carrera desde los seis años de edad.

Ha transcurrido el tiempo y ya muy poco queda de la niña tímida que conquistó al público peruano e internacional con sus pegajosos huaynos. Recientemente, cumplió 26 años y lanzó su álbum “Evolución”, donde no solo canta, sino que compone; con lo que evidencia su madurez musical.

Como parte de este lanzamiento musical, la cantante conversó con El Comercio y contó datos poco conocidos de su vida: su admiración por el grupo Pxndx, su conexión con Rubén Albarrán de Café Tacvba y el verdadero significado de su nombre.

Wendy Sulca

—Todo el Perú sabe que te hiciste popular por tu videos en YouTube, pero muy pocos saben que te llamas Wendy por Wendy Janet, de la serie “Patacláun”. ¿Cuéntanos esta historia?

Lo descubrí hace poco. Justo me encontré con una tía el año pasado —hermana de mi papá— y ella me contó que a él le gustaba mucho “Patacláun” y le dijo que cuando tenga una hija, la iba a llamar Wendy (como Wendy Janet, uno de los personajes). Todo cobra sentido porque mi papá fue a firmarme solo y me puso Wendy a escondidas de mi mamá. Entonces, yo siempre me quedé con la intriga porque mi mamá me cuenta que ella me quería llamar Ana Paola, pero le agradezco a mi papá que me haya inscrito así, porque no me gusta Ana Paola.

—¿Y te identificas con Wendy Janet?

Creo que nos parecemos en lo nerd, en lo inocente, y porque somos muy aplicadas a las reglas. A veces me siento muy así. Por ejemplo, en el colegio y en la universidad todos copiaban y no me gusta porque lo siento muy desleal.

Nota del editor: Wendy Sulca nació en 1996, pero “Pataclaun” se estrenó por Latina en 1997. No obstante Wendy Ramos, intérprete de Wendy Janet, formó parte del grupo en sus orígenes teatrales desde 1991.

El padre de Wendy Sulca la llamó así por Wendy Janet de la serie "Pataclaún". (Foto: @wensulca/Latina).

—Definitivamente, estos valores los aprendiste de tus padres. ¿Qué nos puedes contar de tu fallecido papá?

Mi papá fue mi gran mentor. Él era el músico en la familia y me daba mucha confianza. Sigo de pie en este difícil mundo artístico gracias a sus enseñanzas. Recuerdo que la primera vez que subí al escenario estaba muy nerviosa, pero él siempre fue muy arriesgado y me dijo que si ya había empezado algo lo tenía que terminarlo. Su gran consejo siempre fue que el escenario no le gana al artista, el artista le gana al escenario. Su frase me quedó muy marcada y la recuerdo siempre.

—¿Y cómo se involucró tu mamá en tu carrera?

Al inicio, mi mamá no se dedicó mucho a la música, ella era ama de casa y negociante. Era mi papá el que se involucró más en la música y tenía sus contactos en el huayno porque era el género que yo cantaba. Él era prácticamente mi mánager, pero cuando mi papá falleció, ahí es cuando mi mamá me dijo que deje la música, pero yo quería seguir porque era el sueño de mi papá. Al inicio mi mamá se negó porque tenía miedo. Ella sabía que era un mundo muy frívolo para una niña, pero cuando me escuchó cantar, ahí recién se animó en apoyarme porque vio que tenía talento. Desde entonces, ella me apoya en todo y es mi soporte.

—¿Tu mamá compuso “La Tetita”?

Sí claro, después de la muerte de mi papá, ella tomó las riendas de mi carrera. Le debo mucho a mi mami y hasta ahora me sigue apoyando. Ahora ya no está tan presente como antes porque estoy trabajando con un nuevo equipo —Gustavo de la Torre Casal y Gonzalo Calmet— pero siempre le estoy consultando todo.

Wendy Sulca junto a su madre, la señora Lidia Quispe. A la izquierda, una foto de su difunto padre, el músico Franklin Sulca. (Foto: @wensulca).

—¿Crees que tu éxito fue un golpe de suerte?

Para nada y eso sí quisiera aclararlo. Los videos que se viralizaron en YouTube son de las canciones de mi primer disco y eso fue fruto del trabajo que hicieron mis padres. Este primer trabajo pegó bastante en la sierra y en la selva del Perú, el resultado fue tan gran que ganó Disco de Oro por las altas ventas. Antes el mundo folclórico se manejaba con los discos de DVD y por eso se hicieron los videos. Más adelante salió YouTube y a mi mamá le aconsejaron subir los videos a esa plataforma “nueva”. Es más, a mi mamá le cobraron por subir los videos y cuando se viralizaron yo ya tenía como 12 años y en los clips soy mucho más pequeña. Con los años, vimos los frutos.

—Gracias a tus videos conseguiste nuevos fans en el extranjero. Tal ha sido la aceptación, que Rubén Albarrán de Café Tacvba se declaró tu seguidor. ¿Qué conexión tienes con él?

Gracias a él me enteré que Residente de Calle 13 también era mi fan. Te cuento, yo estaba en una gira por Ayacucho y me llamaron de un programa de televisión (”Día D” de ATV) para hacerme un reportaje y ellos me contaron que los chicos de Calle 13 se habían declarado mis fans luego que Rubén Albarrán les mostró mi música. Más adelante formé parte de un video musical de Residente y hasta hice una colaboración con Rubén Albarrán. Todo fue muy irreal, pero a la vez muy increíble.

—¿Qué canción tienes con Rubén Albarrán?

La colaboración forma parte de mi disco “Evolución” y se llama “Siempre podemos bailar”. Es una canción linda y de paz, donde hacemos fusión, esa es la base de mi proyecto, donde podemos fusionar sonidos peruanos con géneros actuales y modernos.

—¿Cómo conociste a Rubén Albarrán?

Lo conocí gracias a mi mánager (Gustavo de la Torre Casal) porque él le había hecho un video antes a Café Tacvba. Entonces ya teníamos el contacto para concretar la canción “Siempre podemos bailar”. Le pasamos la letra por correo y le encantó. Finalmente me dijo ‘hagámoslo’. Me encantó colaborar con él porque Café Tacvba tiene una canción llamada “Olita Del Altamar” y siempre me conecté con este tema, era la clara referencia de lo que yo quería hacer con mi música.

—Tienes tu corazón rockero. ¿Te gusta Pxndx verdad?

Al inicio no me gustaban. Recuerdo que tenía unas vecinas que se morían por ellos y eso hizo que me gustaran y finalmente se convirtieron en mi banda favorita. Fui a todos sus conciertos cuando venían a Lima, pero ahora ya se desintegraron y no sacan nueva música, pero por ahí que tengo sus cancioneros.

—Pero no solo fuiste a sus conciertos, los conociste personalmente. ¿Dónde fue eso?

¡Ay sí! Los conocí en los MTV Millennial Awards 2014. Me invitaron a esa edición y Pxndx tuvo una presentación. Logré conocerlos en la alfombra roja y hasta ahora tengo contacto con el baterista. Recuerdo que conversamos en el backstage y atesoro esos momentos.

Sulca y el reconocido grupo PXNDX en los MTV Millennial Awards. (Facebook Wendy Sulca)

—Quizás muchos no recuerden, pero fuiste parte del reality “El Dorado”. ¿Qué tal tu experiencia en ese reality?

Contactaron a mi mánager y cuando me propusieron el proyecto, sí me gustó desde el inicio porque se trataba de viajar por el Perú y eso me gustó mucho. Sentí que no era igual a los otros realities y por eso me animé porque sentía que era un poco más cultural. La experiencia fue única.

—¿A quiénes conociste en “El Dorado”?

Recuerdo que estaba Daniela Sarfati, Diego Val, chefs reconocidos, actrices como Vanessa Terkes y hasta George Forsyth.

—Tú fuiste testigo de cómo nació el amor entre Vanessa Terkes y George Forsyth. ¿Fue genuino ese enamoramiento?

Sí, claro. Yo estuve ahí y los vi muy enamorados. Incluso fui a su matrimonio. Definitivamente, era un amor real porque todos lo vivimos en carne propio. Me puso triste que hayan terminado.

—”El Dorado” no fue tu única experiencia en la pantalla chica, actuaste en la versión peruana de ‘La rosa de Guadalupe’. ¿Qué tal?

Quisiera retomar ese proyecto porque me encantó la experiencia. Hace mucho que no actúo, precisamente mi último papel fue ahí’. Fue mi primer protagónico y sentí la aceptación del público. Fue lindo hacerlo y no dudaría en interpretar otro personaje.

—Es verdad que Caracol Televisión te ofreció hacer una serie biográfica?

Recuerdo que cuando viajé a Colombia se agotaron las entradas de mi show y tuve muy buena aceptación de la prensa de ese país. Cuando ya me regreso al Perú, un productor de Caracol Televisión me envió un correo para ofrecerme una serie biográfica y obviamente mi mamá y yo nos emocionamos porque creemos que tenemos una gran historia que transmitir. Sin embargo, pasó el tiempo y el productor que me ofreció el proyecto ya no formaba parte de Caracol. Eso complicó las cosas y nunca se concretó la serie. El solo hecho que me lo hayan propuesto fue impactante y con eso me quedo.

***

Wendy Sulca no se detiene y sigue cumpliendo nuevos retos en su carrera. Recientemente, su canción “Si quieres tenerme” fue incluida en la playlist Equal Global, un importante espacio de Spotify, enfocado en fomentar la igualdad de las mujeres en el audio y a celebrar sus contribuciones.

La artista nacional cumplió su sueño de sonar en las radios nacionales y su tema “Mi ángel” —su primera composición— se encuentra en el ranking de Ritmo Romántica (93.1 FM). Los seguidores de Wendy Sulca pueden pedir la canción AQUÍ.