El Festival Andino Latinoamericano regresa en su octava edición este 23 de mayo, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la música andina en el Perú. Esta nueva entrega reunirá a destacados exponentes del género en un solo escenario, prometiendo una jornada llena de tradición, cultura y emoción.

El esperado concierto se realizará en el Coliseo Dibós, a partir de las 2 de la tarde. Este recinto será el punto de encuentro para miles de seguidores que buscan disfrutar en vivo de lo mejor del repertorio andino contemporáneo y tradicional.

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El cartel artístico estará encabezado por reconocidas figuras como Amaranta, William Luna, Raíces D’ Jauja, Max Castro y Nayda Gutiérrez. A ellos se suman agrupaciones emblemáticas como Los Shapis, Surandino, además de artistas como Porfirio Ayvar y Marco Antonio.

William Luna, Amaranta y más encabezan el Festival Andino Latinoamericano. (Foto: Difusión)

Durante el evento, cada artista ofrecerá lo mejor de su repertorio, en un espectáculo especial para los asistentes. La diversidad de estilos dentro de la música andina será uno de los principales atractivos de esta edición, que busca conectar con distintas generaciones de público.

El cantante Max Castro expresó su entusiasmo por formar parte del festival y compartir escenario con otros exponentes del género. “Será un gran espectáculo que el público podrá disfrutar de principio a fin. Estoy preparando lo mejor de mi repertorio para que todos canten y bailen”, señaló el artista.

Por su parte, Amaranta destacó la calidad del evento e invitó al público a no perderse esta oportunidad única. “Se trata de un show con los mejores exponentes de la música andina. Los esperamos este 23 de mayo para compartir nuestro arte”, afirmó la cantante.

Las entradas para el Festival Andino Latinoamericano, que se celebrará el próximo sábado 23 de mayo en el Coliseo Dibós de San Borja, están disponibles a través de Ticketmaster.