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William Luna, Amaranta y más encabezan el Festival Andino Latinoamericano. (Foto: Difusión)
William Luna, Amaranta y más encabezan el Festival Andino Latinoamericano. (Foto: Difusión)
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El Festival Andino Latinoamericano regresa en su octava edición este 23 de mayo, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la música andina en el Perú. Esta nueva entrega reunirá a destacados exponentes del género en un solo escenario, prometiendo una jornada llena de tradición, cultura y emoción.

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