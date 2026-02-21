Fallece Willie Colón: Estas son las canciones más icónicas del legendario artista

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El impacto de Colón también se extendió a colaboraciones con figuras como Celia Cruz, con quien grabó el éxito "Usted abusó" | Foto: EFE
Por Redacción EC

Este sábado 21 de febrero se confirmó el fallecimiento de Willie Colón, una de las figuras más influyentes de la música latina, a los 75 años, según informaron familiares cercanos.

