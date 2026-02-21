Fallece Willie Colón: Estas son las canciones más icónicas del legendario artista

Este sábado 21 de febrero se confirmó el fallecimiento de Willie Colón, una de las figuras más influyentes de la música latina, a los 75 años, según informaron familiares cercanos.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia” , reza el comunicado.

Nacido en el Bronx y de ascendencia puertorriqueña, Colón no solo fue un virtuoso del trombón, sino un arquitecto sonoro que redefinió el género.

Su carrera estuvo marcada por alianzas históricas, primero junto a Héctor Lavoe, con quien plasmó el sonido de la calle, y luego con Rubén Blades, con quien produjo "Siembra" (1978), el álbum más vendido en la historia de la salsa.

Comunicado del fallecimiento de Willie Colón

Algunas de las canciones más imprescindibles de Willie Colón

La trayectoria de Willie Colón se resume en crónicas sociales y melodías que rompieron tabúes. Estas son algunas de las canciones más emblemáticas del artista, quien en sus últimos días, habría sido hospitalizado por complicaciones respiratorias.

Pedro Navaja (1978): Incluida en el álbum "Siembra", esta pieza junto a Rubén Blades es considerada la cumbre de la salsa narrativa por su estructura cinematográfica y crónica urbana.

El gran varón (1989): Durante su etapa como solista, Colón interpretó esta composición de Omar Alfanno que abordó temas entonces tabú como la identidad de género y el VIH/SIDA.

El día de mi suerte (1973): Un clásico de la era con Héctor Lavoe. La canción encapsula el sentimiento de esperanza y resiliencia del barrio, apoyada en el distintivo arreglo de vientos de Colón.

Gitana (1981): Este tema del álbum "Fantasmas" consolidó su faceta como cantante solista de talla mundial, demostrando una madurez vocal que logró conectar con audiencias masivas más allá del circuito salsero tradicional.

Idilio (1993): Con un solo de trombón que figura entre los más reconocibles del género, esta canción demostró la capacidad de Colón para fusionar el romanticismo con su inconfundible sello callejero.

El impacto de Colón también se extendió a colaboraciones con figuras como Celia Cruz, con quien grabó el éxito “Usted abusó”, y adaptaciones magistrales de la música brasileña como “Oh, qué será”.

Vendió más de 30 millones de discos y recibió el Latin Grammy a la Excelencia Musical. Además de su carrera, Colón destacó como activista y defensor de los derechos de los inmigrantes.

La familia ha solicitado privacidad durante este tiempo de duelo y agradeció las muestras de apoyo de los millones de seguidores que hoy despiden a una de las figuras más influyentes de la cultura musical latina.

VIDEO RECOMENDADO: