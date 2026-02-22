Los íconos de la Fania se despiden de Willie Colón: “La salsa está de luto”

La muerte este sábado de Willie Colón ha estremecido al mundo de la música latina. Compañeros de generación, colegas y figuras emblemáticas de la salsa despidieron al trombonista, productor y compositor con mensajes cargados de dolor y admiración, resaltando su legado como uno de los arquitectos del sonido que definió a toda una época.

Desde Fania Records, sello fundamental en el desarrollo de la salsa, lamentaron la partida de quien consideraron “un ícono de nuestra cultura y un pilar de la familia Fania”.

En un comunicado, destacaron que Colón fue “un visionario que moldeó el sonido de la salsa moderna” y afirmaron que “su impacto es eterno”.

“Su música era una declaración de identidad, orgullo, resistencia y felicidad. No solo se oía, se vivía”, escribió la disquera.

El cantautor panameño Rubén Blades, con quien Colón marcó una de las alianzas más influyentes del género, envió sus condolencias a la esposa e hijos del músico y adelantó que más adelante reflexionará sobre su “vital e importante legado musical”.

Por su parte, el pianista Papo Lucca, director de La Sonora Ponceña, manifestó su profunda tristeza y evocó la fe que mantenía en la recuperación del músico. “Hoy despedimos a un referente, pero su obra seguirá sonando en cada escenario donde la salsa se toque con respeto y pasión”, expresó.

Destacó además el compromiso compartido de defender la música caribeña y proyectarla, representando con orgullo a Puerto Rico y al Caribe ante el mundo.

Mientras, el productor Sergio George describió a Colón como “un arquitecto del sonido latino” e indicó que su talento influyó en la identidad de generaciones dentro y fuera de la cultura latina. Asimismo, resaltó su valentía para innovar y convertir “historias de barrio” en himnos universales. “Donde haya un trombón sonando, ahí Willie estará por siempre”, afirmó.

Oscar D’León, quien colaboró en varios homenajes de la Fania y con la marca Fania All Stars, expresó: “¡Cómo cuesta decirle adiós a un gigante! Hoy la salsa está de luto, pero estoy seguro de que el cielo está de fiesta recibiendo a un grande”.

Óscar D' León dedicó emotivo mensaje de despedida a Willie Colón. (Foto: Captura de Instagram)

Recordó las numerosas tarimas y festivales que compartieron alrededor del mundo y subrayó que “ese trombón cambió la historia de nuestra música latina”. “Tu música es eterna”, concluyó.

