Los íconos de la Fania se despiden de Willie Colón: “La salsa está de luto”

Los íconos de la Fania se despiden de Willie Colón con emotivos mensajes. (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)
Redacción EC

La muerte este sábado de Willie Colón ha estremecido al mundo de la música latina. Compañeros de generación, colegas y figuras emblemáticas de la salsa despidieron al trombonista, productor y compositor con mensajes cargados de dolor y admiración, resaltando su legado como uno de los arquitectos del sonido que definió a toda una época.

