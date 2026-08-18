La institución cuenta con una plataforma oficial que muestra una cuenta regresiva antes de revelar más detalles sobre su funcionamiento | (Foto: @wisin)
La institución cuenta con una plataforma oficial que muestra una cuenta regresiva antes de revelar más detalles sobre su funcionamiento | (Foto: @wisin)
Por Redacción EC

El reguetonero puertorriqueño Wisin anunció la creación de la Universidad Del Perreo (UDP), institución dedicada al estudio, preservación y difusión de la historia del reguetón, como parte de su iniciativa para fortalecer el legado del género urbano.

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