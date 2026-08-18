El reguetonero puertorriqueño Wisin anunció la creación de la Universidad Del Perreo (UDP), institución dedicada al estudio, preservación y difusión de la historia del reguetón, como parte de su iniciativa para fortalecer el legado del género urbano.

A través de un comunicado difundido el 17 de agosto, el artista señaló que, después de más de tres décadas de carrera musical, considera necesario dar un nuevo paso para proteger al movimiento que nació en Puerto Rico y alcanzó reconocimiento internacional.

“Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios”, expresó Wisin en sus rede sociales.

Comunicado que publicó Wisin en sus redes sociales | Foto: Instagram (@wisin)

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El intérprete, cuyo nombre real es Juan Luis Morera, indicó que la creación de la UDP responde a su “responsabilidad personal de enaltecer” la cultura del reguetón y preservar el legado de un género que transformó la industria musical.

“Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre”, manifestó el cantante.

Wisin explicó que la misión de su institución será otorgarle al reguetón “el rigor y el lugar de respeto que se merece”, además de compartir próximamente más detalles sobre el funcionamiento de la institución.

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La Universidad Del Perreo ya cuenta con una plataforma oficial en internet, donde se muestra una cuenta regresiva antes de la presentación de nueva información sobre el proyecto.

El reguetón surgió en Puerto Rico a finales de la década de los ochenta y atravesó una etapa de censura antes de convertirse en uno de los géneros musicales con mayor alcance internacional, impulsado por artistas y colaboraciones con otros estilos.

*Con información de EFE

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