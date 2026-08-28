El artista puertorriqueño Wisin confirmó que su próximo álbum de estudio, titulado “La Universidad del Perreo”, saldrá al mercado el próximo 3 de septiembre bajo la firma del sello discográfico La Base Music Group.

La propuesta conceptual trasciende el formato musical habitual para integrar una plataforma interactiva en línea, en la que los oyentes podrán registrarse como estudiantes.

A través del portal web oficial del proyecto, los usuarios accederán a cursos, certificados, contenidos exclusivos y convocatorias a eventos privados que se desarrollarán en ciudades como San Juan, Miami, Bogotá y Ciudad de México.

#wisin #universidaddelperreo ♬ sonido original - WISIN @wisin Damas y caballeros, bienvenidos a la UNIVERSIDAD DEL PERREO Se hizo un llamado a los mejores de esta materia para traerles el sonido original, la esencia que comenzó todo. El material de estudio oficial está por salir. Haz PRE-SAVE del álbum ahora mismo en el link de la bio.🔗 #perreo

Según información proporcionada por la discográfica del intérprete, más de dos millones de personas completaron su inscripción previa en el sitio web antes del anuncio del disco.

El proyecto busca documentar y repasar la evolución histórica del reguetón y el perreo como movimiento cultural en la industria musical internacional.

La etapa de preventa y la reserva del disco ya se encuentran habilitadas en las principales plataformas digitales, mientras que el calendario de actividades complementarias iniciará tras el estreno oficial del disco.