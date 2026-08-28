La etapa de preventa y la reserva del disco ya se encuentran habilitadas en las principales plataformas digitales | Foto: Difusión
La etapa de preventa y la reserva del disco ya se encuentran habilitadas en las principales plataformas digitales | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El artista puertorriqueño Wisin confirmó que su próximo álbum de estudio, titulado “La Universidad del Perreo”, saldrá al mercado el próximo 3 de septiembre bajo la firma del sello discográfico La Base Music Group.

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