XXXTentacion: revelan supuesto móvil del crimen del rapero

Jahseh Dwayne Onfroy, conocido en el mundo de la música rap por el seudónimo de XXXTentacion, fue asesinado en plena luz del día en Deerfield Beach, una ciudad al norte de Miami. Aunque todavía no hay una versión oficial del móvil del crimen, se especula que este podría haber sido por un intento de robo.

David Bogenschutz, abogado del fallecido músico, dijo el miércoles que los investigadores le informaron que el cantante poco antes estuvo en un banco y que posiblemente sacó dinero en efectivo para comprar una motocicleta.

De acuerdo al reporte de CBS, la muerte de XXXTentacion podría haberse dado en el intento de robarle el monto que llevaba. Según informó TMZ días antes, la policía recibió por la tarde del lunes una llamada telefónica que informaba que dos atacantes con capucha habían robado una bolsa Louis Vuitton del vehículo del rapero, antes de regresar a un auto negro para escapar.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Las autoridades del condado de Broward informaron que el automóvil BMW convertible de XXXTentacion fue emboscado por dos hombres mientras se disponía a retirarse de un concesionario de vehículos deportivos de lujo el lunes por la tarde.

