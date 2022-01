Conforme a los criterios de Saber más

“Ya no quiero más ska” fue concebida con premura, sin ambiciones ni expectativas. Ingresó a “Mueres en tu ley”, el primer larga duración de Jas, como reemplazo de una canción que la disquera había desdeñado, al considerarla indecorosa para la época.

“Las canciones de nuestro primer LP se grabaron entre abril y octubre de 1987, en espacios libres del estudio de grabación RAV. Grabamos con mi hermano Flavio, que era productor. Yo tenía la dirección creativa. Hicimos diez temas y presentamos un demo de cuatro a todas las disqueras habidas y por haber, pero nos pelotearon. Ninguna quiso arriesgarse a grabar un álbum por temor a que no funcione”, recuerda Fiorella Cava, que en ese tiempo se llamaba Sergio Cava, emblemática voz y fundadora de la agrupación rockera.

Ante la negativa de las disqueras, los integrantes de Jas deciden llevar su propuesta musical a las diferentes emisoras radiales. Y a tan solo un mes de su difusión, “Personalidad” de Joni Chiappe (tecladista de la banda) lideró las listas de las radios limeñas. Este resultado generó que CBS Discos, disquera que en un primer momento desestimó la propuesta musical de la agrupación, decida ficharla y editar su primer LP.

“Presentamos diez canciones, pero una fue retirada por estar adelantada a su época. Eran súper reacios a lo nuevo, no querían arriesgarse. Fue frustrante porque era sábado y el miércoles teníamos que tener lista la canción de reemplazo”, recuerda la artista nacional.

Aquel sábado, los integrantes de Jas se juntaron en el sótano de la casa de Fiorella Cava para ensayar. “Ensayábamos durante dos o tres horas todos los días, incluso domingos y feriados, estemos o no en giras. Estábamos un poco preocupados porque no teníamos la canción, nos faltaba la inspiración. En eso subí a la cocina a tomar agua y vi a mi mamá pegada al televisor viendo ‘Trampolín a la fama’. Un patita estaba destrozando la canción de Salvatore Adamo, ‘Porque yo te quiero’. Me dio risa. Vino Chiappe a escuchar y también se mató de risa. Le dije qué te parece hacer una canción: ‘Yo no quiero ver tu cara, solo quiero ver tu cuerpo....’. Me dijo. ‘Tengo una música de circo’. Y comenzó a hacer sonidos, mientras yo tocaba la guitarra dándole una onda ska”, recuerda Fiorella.

La iniciativa musical de Cava y Chiappe fue registrada en una grabadora, la misma que luego escucharía Jotache (baterista de la banda) y daría su aprobación. Él le metió una timbaleta tipo cumbia al comienzo de la canción. “Luego llamamos a Coco Cortés (bajista) y le pedimos que le meta un bajo de huayno. Finalmente llamamos al estudio y a las ocho de la mañana del día lunes estábamos grabando. Nos hicieron un campo. A las doce del día supuestamente teníamos que terminar de grabar porque a la una le tocaba a otro grupo”, añade.

“Yo no quiero más ska” fue grabado sin grandes expectativas. Fue lanzado en diciembre de 1987 y terminó convirtiéndose en el tema más importante del primer disco de la banda peruana. Se mantuvo durante varios meses en los primeros lugares de las emisoras más importantes del Perú.

“A ese tema le metimos chongo, fue hecho a la volada, por cumplir. Nadie daba ni un solo por el, jamás pensamos que sería el mayor éxito del disco, incluso más que ‘Personalidad’. Recorrió el mundo. Sonó fuerte en Ecuador, Colombia y Venezuela. Se convirtió en un hit”, señala Fiorella Cava.

El videoclip se grabó al norte de Lima, en la playa Santa Rosa, con una inversión de 80 dólares, y las tres jóvenes que aparecen en las imágenes eran amigas de los músicos de JAS. Ninguna llegaba a la mayoría de edad en aquel tiempo.

“A la disquera que grabó nuestro disco le negociamos dos mil dólares para el videoclip, pero nosotros en lugar de grabar un solo video, grabamos varios, cada uno de 80 dólares. Ese dinero básicamente lo utilizamos en comprar los almuerzos y la gasolina porque teníamos todo lo demás: amplificadores, luces, monitores, parlantes, micrófonos, cámaras, baterías electrónica y acústica, guitarras...”, enfatiza la artista nacional.

“Y las chicas que aparecen en el video eran nuestras amigas, la mayor tenía quince, la segunda catorce y la menor doce años. No les pagamos ni un sol, grabaron por amistad”, subraya.

Los integrantes de la agrupación ochentera narran hechos inéditos en torno al emblemático tema y al disco con el mismo nombre. Este 24 de noviembre celebran en el Gran Teatro Nacional cuatro décadas de su lanzamiento.