Resumen

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Habían pasado apenas dos días desde la cirugía por el cáncer de tiroides. Kenyi Succar todavía sentía los efectos de la anestesia y tenía el cuello hinchado, amoratado y adolorido cuando una melodía comenzó a repetirse en sus sueños: “Tengo salud y me siento saludable, la salud es lo más importante”.

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El percusionista peruano compite en la categoría a “Mejor álbum tropical latino”. Los Premios Grammy se realizarán este 3 de abril en Las Vegas.
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