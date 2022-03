Yahaira Plasencia anunció una gira musical por Europa para julio de 2022. El tour iniciará en las ciudades de Madrid y Barcelona en España y luego continuará en Italia, Suiza, Francia, Holanda, Inglaterra, Bélgica, Suecia y Portugal.

De esta manera, la “Patrona de la salsa” tendrá la oportunidad de conquistar al público europeo con toda su orquesta y con un show preparado especialmente para este tour. “Hay muchas novedades y sorpresas especiales para la comunidad de migrantes peruanos en estos países”, indicó.

“Es un sueño hecho realidad. No me detengo y sigo adelante como buena peruana que soy. Mi internacionalización ha empezado, se que no sólo peruanos irán a mi show sino gente del extranjero y eso me motiva más. Voy a demostrarles a todos que tengo talento y de sobra”, añadió.

En el plano musical, la salsera contó que su nuevo éxito “Dime” en versión balada con Obie Bermúdez ya suena en las mejores radios románticas de nuestro país. A su vez viene ultimando los detalles para el lanzamiento de un nuevo single bajo la dirección de Sergio George en los próximos meses.

De otro lado y para alegría de sus seguidores, “La Academia” de Yahaira Plasencia se extiende un mes más en nuevos horarios y cursos con profesores experimentados en los diversos géneros de baile. El taller inicia el 01 de marzo y ofrece clases de baile de full dance, ritmos latinos y urban dance para niños y adultos.

“Estoy agradecida con todos los niños y adultos que se inscribieron. Decidimos extender la temporada todo marzo y eso me hace feliz. Este ha sido un reto grande para mi porque es mi primer emprendimiento”, indicó. Los interesados deben llamar al 923 796 539 o ingresar a las redes sociales de la cantante.

