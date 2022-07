Le dicen ‘La Patrona’, ‘La cantante’ o -simplemente- ‘La Yaja’. Yahaira Plasencia es sobrina de José y Alejandro Torres Liza de Los Pakines. Descubrió su afición por el canto bajo las carpas de un circo, cuando tenía 15 años de edad. No teme tomar riesgos, pero sí fracasar. Reconoce haberse equivocado varias veces y que las críticas que, en su momento, afectaron su salud, también le hicieron más fuerte. Con “La Cantante”, su versión del clásico de Héctor Lavoe, ha logrado que salseros extranjeros volteen a verla. “Esto es solo el principio, tengo muchos sueños por cumplir”, asiente.

En la sala de su departamento samborjino, en el que vive con sus padres y hermanos, luce imponente una mesa de centro decorada con trofeos y reconocimientos. En el otro extremo, sobre un mueble, una guitarra y un micrófono reposan silenciosos luego de algunas horas de ensayo matinal. Allí nos ha citado la artista para ahondar sobre su vida y conocer cómo son sus días previos a una presentación.





La intérprete habla de su nuevo tema El Cantante, sus inicios en la música, su etapa en Son Tentación, sus triunfos, fracasos y más.

Sus inicios

“De adolescente, trabajé en dos circos con la familia Bedoya. En uno bailaba y en el otro arreglaba sillas. Mi mamá y mis hermanos también trabajaban allí. Un día que la vocalista no llegó, el dueño del circo preguntó quién podía cantar por ella. Le dije que yo, luego subí al escenario. Nunca antes había cantado, pero les gustó lo que le hice”, narra la artista.

Han pasado catorce años desde que aquel día y Yahaira lo recuerda como si hubiese sido ayer. “Cómo olvidarlo, esa noche no dormí, estaba muy emocionada, feliz”, asegura.

La orquesta

En 2011, faltando algunos meses para culminar la secundaria, Yahaira asistió a la convocatoria de Paula Arias, quien buscaba una cantante y bailarina para su orquesta Son Tentación.

“Me presenté a la prueba con uniforme porque todavía estaba en el colegio, tenía 17 años. Canté una salsa de DLG y bailé una cumbia. Son Tentación era una agrupación nueva de música tropical, no tenía ni un año de formada. La primera salsa la grabé yo”, destaca.

“Poco a poco la gente nos fue conociendo, pero el trampolín al éxito de Son Tentación fue el programa ‘La banda’. Nos fue espectacular, quedamos en segundo lugar. Un grupo muy bueno de La Marina se llevó el primer puesto”, enfatiza.

Solista

Luego de cuatro años, Yahaira dejó la agrupación de Paula Arias para iniciar una carrera como solista. En aquel tiempo, los rumores de un romance con el futbolista Jefferson Farfán la pusieron en el ojo de la tormenta.

“Cuando decidí abrirme como solista, empezar de cero, tuve mucho miedo a fracasar; pero como había ganado protagonismo por mi forma de bailar, aunque era muy chiquita, no pasaba desapercibida. La prensa empezó a interesarse en mí”, asegura la cantante.

“Todo ocurrió muy rápido, no solamente me hice solista, también pasó lo de Jefferson Farfán, algo que me hace conocida a nivel nacional. Estaba como flotando, no sabía qué dirección tomar, cómo asumir la fama, que todo el mundo te conozca y cada detalle tuyo salga en televisión o que te graben a escondidas”, cuenta Yahaira.

Mientras narra los pormenores de su vida artística, dirige la mirada hacia sus padres, quienes están cerca a ella, observándola, en silencio. “Sin ellos no hubiese podido superar todo lo que me pasó. Viví momentos terribles, que no se los deseo nadie. Oramos mucho, arrastré a mi familia a ese dolor que sentía”, asiente.

“Fue difícil. En algún momento de mi vida me equivoqué, pasé una carga mediática muy fuerte que me llevó a que me internaran durante dos meses con pastillas e inyecciones para dormir. Cuando salí de la clínica, la prensa estaba encima mío, intentaban grabarme de todos lados, desde la ventana de mi casa, desde el edificio de atrás.... No salí de mi casa por casi tres meses. No sabía cómo manejar la situación, ese tiempo no tenía un equipo que me ayudara a manejarla”, reconoce.

“Me quería morir, miraba por todos lados y no había por dónde salir. Sin mi familia, sin Dios, no habría podido salir de esta. Si ahora a alguna persona de mi edad le hacen eso, tranquilamente se mata”, reflexiona.

La artista ha despertado el interés de salseros extranjeros gracias a su versión de "El cantante". (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Cuando por fin pudo regresar a los escenarios y reactivar su carrera musical, lanza su primer sencillo “Sé que te amaré”, un cover de “¿Quién eres tú?” de la cantante mexicana Yuri.

En agosto de 2019, publica el sencillo “Y le dije no”, una canción experimental entre salsa y urbano, en colaboración del productor estadounidense Sergio George.

Yahaira empezaba a salir de la oscuridad que la envolvió durante largos meses, cuando se vio inmersa en un nuevo escándalo por realizar una fiesta de cumpleaños en plena pandemia de la COVID-19 y durante el estado de emergencia.

“Era una crisis sanitaria a nivel mundial, pedí las disculpas del caso. Ese error me costó caro, se me fueron trabajos, me sacaron de un programa, se me cerraron todas las puertas”, reconoce y recuerda que aquel día, el miedo la llevó a esconderse en la maletera de un carro.

“Fue un momento vergonzoso, incómodo. Todos nos equivocamos alguna vez y tenemos derecho a segundas oportunidades. En ese momento, uno piensa que es el fin del mundo, pero no es así, somos seres humanos. Volver fue difícil”, manifiesta.

“La Cantante”

En marzo de este año, Yahaira Plasencia a sugerencia de Sergio George, grabó en colaboración con Ator Untela una versión de “El cantante”, inspiración de Rubén Blades y popularizada por Héctor Lavoe.

/ Y nadie pregunta / Si sufro, si lloro / Si tengo una pena / Que hiere muy hondo / Yo soy la cantante / Y mi negocio es cantar /

“El mensaje de esta canción me cayó como anillo al dedo, estuve rota por dentro un montón de veces, por eso la canto con sentimiento. Y me emociona, me enorgullece que a Rubén Blades le haya gustado esta propuesta nueva. Cuando decidimos hacerla sabíamos que no iba a ser fácil, que iba a traer críticas porque es salsa con cositas urbanas, modernas; pero es lo que se maneja en estos tiempos. Al principio no quise hacerla, tenía dudas, pero George me convenció”, asegura.

Yahaira se encuentra probablemente en el mejor momento de su carrera. Sueña con que la salsa que se hace en Perú se escuche a nivel internacional. No busca ganar premios, pero sí enorgullecer con su trabajo a su familia.

“Me ha costado mucho llegar a donde estoy, no ha sido fácil. Caída tras caída y levantarme del subsuelo para empezar desde cero, luego volver a caer. Lo importante es que sigo luchando por mis sueños. Ahora soy una mujer mucho más fuerte, difícil que algo me haga sentir mal o llorar. Las cosas que me han pasado me han vuelto de acero”, subraya, antes de iniciar los ensayos de canto y baile para la gira que realizará en Julio por Estados Unidos y Canadá. En ciudades como: Los Ángeles, San Francisco , Miami, New Yersey, New York, Washington, Montreal y Toronto.

Yahaira Plasencia en ensayos de baile junto al bailarín que le acompañó en "El gran show", George Neyra, y otras dos bailarinas. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

