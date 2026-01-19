Miguel Ángel Ballumbrosio Guadalupe, hijo del legendario patriarca de la cultura negra, Don Amador Ballumbrosio, pasó doce años en Francia. Más de una década lejos de sus raíces. El tiempo lo llevó a enseñar música en la Filarmónica de París y hacer una familia fuera del Perú, pero nunca mirando a la distancia. Y como quien es peruano nunca olvida, el bichito de crear un evento, como el Yanaruna Festival, lo mantuvo con energía para celebrar a su tierra bailando.

“Lo único que tenía en la cabeza era la idea de unificar y juntar culturas, tanto la andina como la afroperuana, incluso estando lejos del Perú”, recuerda el cultor de la música afroperuana en una entrevista telefónica con este diario. Así nace el festival de música “afroandina”, que ya va por su segunda edición y que presentará a figuras populares de la música local, como Mauricio Mesones, Milena Warthon, Chimango Lares, Renata Flores, entre otros.

¿Dónde será el Festival Yanaruna? Revisa la información aquí: Del 23 al 25 de enero del 2025, la Carretera El Carmen, Urbanización Los Cedros, se transformará en un santuario de la diversidad cultural en la segunda edición del Yanaruna Festival.

La experiencia se despliega con diferentes actividades, como pasacalles, presentaciones de danzantes de tijeras, clases de huaylas, una feria cultural, así como oferta gastronómica con platos de la región y las presentaciones musicales.

“Parte de ese sistema que nos tiene separados, pero ese encuentro entre lo afro y lo andino está en la historia del Perú. Está desde la época de la colonia, como dice de la época. El Hatajo de Negritos es una tradición que tiene más de 300 años. Siempre existió, solamente que nunca se divulgó. Pero gracias a nuestros ancestros, abuelos y tatarabuelos, que nos inculcaron oralmente la tradición, no se pierde”, comenta.

El Yanaruna Festival vuelve a El Carmen tras un debut el año pasado, que confirmó que la música también puede ser un espacio de conjunción, en un país donde las expresiones afroperuanas y andinas suelen presentarse por separado. El Carmen, en Chincha (Ica), se convierte así en el punto de partida que aspira a ser un espacio turístico.

Miguel Ballumbrosio organiza el Yanaruna Festival en el Centro Cultural Amador Ballumbrosio, de herencia familiar y tradición afroperuana. (Foto: Centro Cultural Amador Ballumbrosio)

“El festival está dirigido a un público en general, pero sobre todo tiene que quedarse en El Carmen, como su base. Primero, para descentralizar la cultura, y también para que la gente venga al lugar de los hechos. El encuentro entre los músicos queremos hacerlo nuestro”, añade Ballumbrosio.

La primera edición del Yanaruna Festival congregó a más de 1.500 personas durante tres días y contó con la participación de artistas como Renata Flores y el DJ Kayfex, conocido por su colaboración con la artista peruano-estadounidense Isabela Merced.

Los tres días de enero de 2026 y durante todo el día, el festival regresa con más artistas confirmados. Estos son todos los cantantes y grupos musicales confirmados:

Familia Ballumbrosio (grupo afroandino)

Mauricio Mesones

Milena Warthon

Chimango Lares

Bailar, reír y jugar (grupo musical)

Marcos Campos

Taribo trío (Ecuador)

Wilson Marimba