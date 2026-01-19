Escuchar
(2 min)
Mauricio Mesones se presentará en el Yanaruna Festival en El Carmen, donde se desarrolla el evento afroandino de tres días. (Fotos: Composición/Centro Cultural Amador Ballumbrosio)

Mauricio Mesones se presentará en el Yanaruna Festival en El Carmen, donde se desarrolla el evento afroandino de tres días. (Fotos: Composición/Centro Cultural Amador Ballumbrosio)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mauricio Mesones se presentará en el Yanaruna Festival en El Carmen, donde se desarrolla el evento afroandino de tres días. (Fotos: Composición/Centro Cultural Amador Ballumbrosio)
Mauricio Mesones se presentará en el Yanaruna Festival en El Carmen, donde se desarrolla el evento afroandino de tres días. (Fotos: Composición/Centro Cultural Amador Ballumbrosio)
Por Leslie A. Galván

Miguel Ángel Ballumbrosio Guadalupe, hijo del legendario patriarca de la cultura negra, Don Amador Ballumbrosio, pasó doce años en Francia. Más de una década lejos de sus raíces. El tiempo lo llevó a enseñar música en la Filarmónica de París y hacer una familia fuera del Perú, pero nunca mirando a la distancia. Y como quien es peruano nunca olvida, el bichito de crear un evento, como el Yanaruna Festival, lo mantuvo con energía para celebrar a su tierra bailando.

Corazón Serrano por dentro: convivencias extremas, el sacrificio de no tener feriados y el secreto de las voces que hacen bailar y llorar al país
Historias

Corazón Serrano por dentro: convivencias extremas, el sacrificio de no tener feriados y el secreto de las voces que hacen bailar y llorar al país

Armonía 10 de Walther Lozada se pronuncia tras atentado contra su bus en Trujillo
Música

Armonía 10 de Walther Lozada se pronuncia tras atentado contra su bus en Trujillo

BTS modifica las fechas de su gira en Latinoamérica: ¿Cuándo se realizarán los conciertos en Perú?
Música

BTS modifica las fechas de su gira en Latinoamérica: ¿Cuándo se realizarán los conciertos en Perú?

Anatomía de BTS: ¿Quién es quién en el fenómeno mundial del K-pop?
Música

Anatomía de BTS: ¿Quién es quién en el fenómeno mundial del K-pop?