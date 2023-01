Después de tres años de espera, la quinta edición del festival más esperado por las y los fanáticos de la música más popular de la época noventera, vuelve a Lima. “Yo amo los 90′s” se realizará el 11 de febrero a las 5 p.m. en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Esta vez con una cartelera más extensa compuesta por seis artistas que marcaron la década de los 90, el evento promete ser una noche inolvidable para los fans de un estilo musical que marcó a toda una generación.

Artistas confirmados

Los músicos de eurodance que se presentarán en la capital son Haddaway (“What is Love”, “Rock my Heart”, “Life”); Ice MC (“Think About the Way”, “It´s a Rainy Day”, “Run fa Cover”); Solid Base (“Mirror Mirror”, “Stay With Me”, “Colour of Your Dreams”); Kriss Orue (“Tonight”, “Strangers”, “Love”); New Limit (“In my Heart”, “Smile”, “Scream”) y Cappella (“U Got 2 Let The Music”, “Move on Baby”, “U & me”).

Costo de entradas

Las entradas se encuentran disponibles en la página web de Teleticket y sus puntos de venta en los supermercados de Wong y Metro