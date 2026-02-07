Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pese a perder la voz —su herramienta más íntima—, pese al silencio forzado, a la pausa larga y al freno que la vida le puso cuando no sabía detenerse, Miguel Bosé volvió. Volvió restablecido, con los ánimos al tope y seguro de que el retiro no era una opción. Ni siquiera cuando el cuerpo le obligó a callar y el mundo siguió girando sin él sobre los escenarios.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

“Yo no me voy a retirar de los escenarios”: Miguel Bosé volvió, revela cómo se encuentra su voz actualmente y qué lo une al Perú
Música

“Yo no me voy a retirar de los escenarios”: Miguel Bosé volvió, revela cómo se encuentra su voz actualmente y qué lo une al Perú

Adrián Bello anuncia concierto especial por el Día del amor: “Ser cursi siempre va a ser mejor que ser una mala persona”
Tendencias

Adrián Bello anuncia concierto especial por el Día del amor: “Ser cursi siempre va a ser mejor que ser una mala persona”

Bad Bunny promete una “enorme fiesta” en el Super Bowl: “Quiero que la gente se divierta”
Música

Bad Bunny promete una “enorme fiesta” en el Super Bowl: “Quiero que la gente se divierta”

Bad Bunny busca imponer un nuevo récord de audiencia latina en el Super Bowl LX
Música

Bad Bunny busca imponer un nuevo récord de audiencia latina en el Super Bowl LX