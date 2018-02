YouTube: Amy Winehouse y su inédita canción oculta que fue publicada

Casi siete años después de la muerte de Amy Winehouse, la voz de la hoy legendaria cantante se puede volver a oír en un tema inédito que fue publicado en YouTube por un ex colaborador de la británica.

Gil Cang, compositor y productor de Candem, barrio en el que Amy Winehouse desarrolló su talento musical y pasó sus últimos días, subió en su cuenta de YouTube la grabación de una canción titulada "My Own Way".

El demo, hasta ahora oculto, data del 2001, año en el que, según el testimonio del autor, una joven Amy Winehouse se acercó para buscar una oportunidad en el mercado musical.

En declaraciones brindadas al Candem Journal, Gil Cang explicó que en aquella época la artista adolescente (acababa de cumplir 17 años) buscaba un contrato discográfico. Llegó con unos jeans que tenían un bordado que decía: "Sinatra is God" (Sinatra es Dios) y mucha personalidad tanto vocal como a nivel humano.

"James McMillan y yo escribimos muchas canciones pop e intentamos promocionarlas con muchos artistas, algunos de ellos de discutible talento. Eran tiempos particularmente malos para el mundo de la música popular. Amy vino a vernos, abrió al boca y nos dejó a todos estupefactos", declaró el músico.

Amy Winehouse, conocida por su peculiar voz y estilo, sufrió trastornos alimentarios y tuvo problemas con las drogas y el alcohol.

La cantante de "Rehab" fue encontrada sin vida el 23 de julio de 2011, tras sufrir una intoxicación etílica en su casa del barrio de Camden, en el norte de Londres.

La británica lanzó "Frank", su primer álbum, en 2003 y años después vio la luz "Back to black", su segundo disco, que la consagró como artista internacional.

Tras su muerte se publicó "Lioness: Hidden Treasures", un álbum recopilatorio con tomas inéditas de los discos de Amy Winehouse. Según recuerda el diario español "El País", como el material no tuvo buena acogida, "uno de los directivos de la compañía decidió destruir el resto de canciones para evitar que se repitiera el intento".

Gil Cang aseguró que se animó a publicar el material en YouTube porque sabía que sería una alegría para los verdaderos seguidores de la cantante.

"Estuve dándole vueltas a la idea por mucho. Me encontré (el material) nuevamente la semana pasada y pensé en ponerlo en línea para que la gente pueda oírlo", explicó el productor. Los fans de Amy se lo agradecerán por siempre.