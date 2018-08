Ariana Grande aprovechó el lanzamiento de"Sweetener", su nuevo disco, para volver al "Carpool Karaoke", segmento del programa de James Corden que goza de mucha popularidad en YouTube.

Además de cantar varios de sus temas en vivo y sorprender con algunos covers, la artista se animó a desmentir algunos de los rumores que la han perseguido a lo largo de su carrera.

El más recurrente de todos es su supuesto embarazo. Ariana Grande consideró que los medios estaban muy interesados en verla convertirse en madre, pues siempre reportan la noticia. Tras anunciar su compromiso en matrimonio con el comediante Pete Davidson, los rumores volvieron a aparecer en los tabloides.

Fue así que la joven de 25 años cambió la letra de "It's All Coming Back to Me Now" de Celine Dion, uno de los temas que fueron parte de su "Carpool Karaoke", para zanjar el asunto.

"Hay toneladas de cosas sobre un embarazo. La gente realmente quiere que esté embarazada. Lo quieren. Lo quieren tanto. Cada dos semanas hay una cuestión de embarazo", dijo cantando, como se aprecia en este video de YouTube:

Ariana Grande en el "Carpool Karaoke" de James Corden. (Fuente: YouTube)

James Corden también trajo a la conversación la vez que publicó en Instagram una fotografía en la que aparece siendo cargada en las espaldas de un hombre. La imagen motivó críticas por el supuesto trato déspota que tenía con los miembros de su equipo.

"Te diré lo que pasó. Hubo una foto de mí siendo llevado por mi gerente de gira porque acababa de filmar un video en zapatillas de punta y lo publiqué porque pensé que era lindo. Como que mis dedos de los pies estaban sangrando. Estaba sufriendo", contó Ariana Grande en el episodio de YouTube.

Para acentuar lo increíble de la versión que dio la prensa ante la imagen, James Corden animó a la cantante a cargarla en sus espaldas para comprar un café.

James Corden carga a Ariana Grande. (Foto: YouTube)

"Mis pies nunca tocan el suelo. Así voy todo el tiempo. Es la clase de estrella de pop que soy, quiero que lo sepan", dijo Ariana Grande mientras ingresaba al establecimiento ante la sorpresa de los presentes.