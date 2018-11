¡Se acabó la espera! Ariana Grande estrenó en YouTube el videoclip oficial de "Thank U, Next" y, además del sabido homenaje a "Mean Girls" ("Chicas pesadas"), la producción trae varias sorpresas. Entre ellas la aparición especial de Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian.

El videoclip fue visto por casi un millón de personas en vivo durante su estreno a través del canal oficial de Ariana Grande en YouTube. En este nuevo hit musical, la intérprete habla de sus ex parejas y cómo fue su relación con ellos.

En tan solo una hora desde su publicación, el videoclip de Ariana Grande en YouTube ya cuenta con medio millón de reproducciones y miles de comentarios resaltando el gran trabajo vocal y actoral de la cantante.

Como previa al videoclip de "Thank U, Next", Ariana Grande compartió diversas fotografías en su cuenta de Instagram mostrando adelantos de lo que sería su nuevo trabajo. Además, no solo usa de referencia la cinta "Chicas Pesadas", sino que también rinde tributo a "Legalmente Rubia", "Si tuviera 30" y "Bring it On" y "Clueless".

Asimismo, otra de las sorpresas es que una integrante del clan Kardashian-Jenner apareció en el clip. Kris Jenner hace las veces de una orgullosa madre que asiste a ver el recital de su hija (Ariana Grande).

Cómo ya se había adelantado, varios jóvenes aparecen al inicio del clip hablando sobre su admiración por Ariana Grande en los pasillos de una escuela secundaria. Esta escena es una clara referencia a "¿Who’s Regina George?" de "Chicas Pesadas".



Repasa los mejores momentos del video en la galería de fotos que acompaña esta nota.