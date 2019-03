Ariana Grande estrena nuevo video, "Rule The World" junto a rapero 2 Chainz

Ariana Grande volvió a demostrar su talento, esta vez junto al rapero 2 Chainz; junto al cual lanzó el tema "Rule The World", ya disponible en la plataforma de video YouTube.

El canal oficial de YouTube de 2 Chainz estrenó el single solo hace unas horas y viene reuniendo los mejores comentarios por parte de todos sus fanáticos en el ciberespacio.

"Ariana Grande es el alma de la canción", "Gran tema", "Una canción con mucha energía", "Un tema muy bueno", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en el canal de YouTube del artista.

Como se recuerda, fue hace un tiempo que Ariana Grande y 2 Chainz ya habían anunciado que trabajarían juntos en un nuevo tema que sería todo un éxito en las redes. Muchos de sus fanáticos no lo creyeron hasta que se publicó el videoclip en YouTube.

"Rule The World" es el sencillo que se desprende del álbum "Rap Or Go To The League" publicado en el 2019. La canción habla sobre un amor real y la ilusión sobre una persona cuyo amor no puede ser.



