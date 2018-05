YouTube: Ariana Grande interpreta su nuevo éxito con Nintendo Labo

En la última edición de "The Tonight Show" de Jimmy Fallon, la cantante estadounidense Ariana Grande presentó una interesante versión de su nuevo éxito "No tears left to cry", acompañada de la creativa banda The Roots.

La estrella interpretó el tema, mientras la agrupación y Fallon usaban el producto más reciente de Nintendo: Nintendo Labo.

Labo te enseña a cómo construir cosas divertidas, como pianos de cartón miniatura, y también deja espacio para inventar tus propias creaciones de cartón, según indica la marca.

Es por eso que podemos ver en esta oportunidad a Ariana Grande con instrumentos de cartón de varios colores con interruptores de Nintendo. Incluso ella utiliza un Labo Triangle personalizado de color fucsia.

El video de YouTube ya se populariza en la plataforma y alcanza hasta el cierre de la nota cerca de 1 millón y medio de vistas.