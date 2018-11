YouTube: Ariana Grande dedica "Thank You, Next" a sus exparejas | VIDEO

La cantante Ariana Grande, de tan solo 25 años, acaba de lanzar "Thank u, next", su nueva canción que estaría siendo dedicada a todas sus exparejas.

La intérprete de "God is a Woman" presentó, a través de su cuenta de YouTube, su nuevo sencillo, donde agradece explícitamente a sus exparejas, el comediante Pete Davidson y el fallecido rapero Mac Miller.

"Incluso casi llego a casarme. Y estoy muy agradecida con Pete. Desearía poder decirle gracias a 'Malcolm', porque fue un ángel", es la primera estrofa de la nueva canción de Ariana Grande.

"Uno me enseñó amor, uno me enseñó paciencia. Uno me enseñó dolor, ahora, soy tan maravillosa, he amado y he perdido", manifiesta Ariana Grande en "Thank You, Next".

El video compartido en YouTube hace dos días ya cuenta con 8'545,059 reproducciones y miles de comentarios en donde se resalta el noble gesto de no guardar rencor a sus ex parejas.

Pese a las complicadas historias de amor de la cantante, se ha seguido mostrando optimista en todo momento. "Amor, agradecimiento, aceptación, honestidad, perdón y crecimiento", publicó en su cuenta de Twitter tras el lanzamiento de este tema.

no drags.... no shade..... jus love, gratitude, acceptance, honesty, forgiveness ... and growth — Ariana Grande (@ArianaGrande) 3 de noviembre de 2018

Recordemos que Ariana Grande se comprometió con Pete Davidson en junio del presente año, pero terminaron su relación sorpresivamente en octubre; luego de que el cantante Mac Miller falleciera.

Cabe señalar que el tema "Thank You, Next" es el primer sencillo del nuevo álbum de Ariana Grande. Este sería su nueva producción a poco tiempo de lanzar su cuarto disco "Sweetener".