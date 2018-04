El famoso DJ sueco Avicii falleció este viernes a los 28 años de edad, en Mascate, Omán. La noticia la dio su representante a través de un comunicado.

Fue el creador de algunos éxitos de la última década tales como "Wake Me Up", "Hey Brother", "Addicted to You", "Broken Arrows", "For a Better Day", "Fade Into Darkness", "The Days", "The Nights", "Waiting For Love", "Seek Bromance", "You Make Me" y, en especial, "Levels", que, a pesar de tardar nueve meses en ser reconocida, logró darle fama y éxito al DJ.

Su single Bromance (grabado y puesto a la venta bajo el seudónimo "Tim Berg") consiguió entrar en el top 20 de Países Bajos y de su nativa Suecia.

Posteriormente lanzó varios singles como "Fade Into Darkness", "My Feelings for You", "Street Dancer" y "Tweet It", entre otras.

Su reconocimiento mundial llegaría en 2011, cuando realizó un sampleo de la canción de música gospel original de 1962, "Something's Got a Hold on Me" de Etta James en su éxito "Levels", el cual logró ingresar en las listas musicales más importantes del mundo y obtuvo numerosas certificaciones.

En ese mismo año Avicii fundaría su propia discográfica llamada LE7ELS.En 2013 consiguió su primer número uno en el Reino Unido gracias a "I Could Be the One", una coproducción junto al DJ holandés Nicky Romero.

​ En junio de 2013, lanzó el sencillo "Wake Me Up!" con la voz del cantante estadounidense Aloe Blacc.

Este fue el primer sencillo de su álbum debut titulado "True" lanzado el 13 de septiembre de 2013.​ Le sucedieron sencillos como "You Make Me" y "Hey Brother", llegando este último al primer puesto en países como Suecia, Alemania y Países Bajos.

"Stories" es el título del segundo y ultimó álbum de estudio de disc jockey y productor sueco Avicii. Fue lanzado al mercado musical el 2 de octubre de 2015.

Cuatro sencillos fueron lanzados oficialmente: "Waiting for Love", "Pure Grinding", "For a Better Day" y "Broken Arrows" Adicionalmente, dos pistas fueron lanzadas como sencillos promocionales: "Ten More Days", y "Gonna Love Ya".

A continuación, hacemos un repaso por 10 imperdibles éxitos musicales de Avicii.

"LEVELS"

El sencillo fue lanzado el 28 de octubre de 2011. Producido por Avicii y su productor ejecutivo Ash Pournouri. En 2013 recibió una nominación al Premio Grammy en la categoría Mejor grabación dance.



"HEY BROTHER"

Sencillo forma parte de "True", álbum debut de Avicii. Cuenta con la colaboración, aunque sin acreditar, del cantante de bluegrass Dan Tyminski, integrante de la banda Alison Krauss and Union Station.

"ADDICTED TO YOU"

Forma parte de su álbum debut "True". Cuenta con la colaboración, aunque sin acreditar, de la cantante estadounidense de folk rock, Audra Mae. Fue compuesta por el mismo Avicii, Ash Pournouri, Mac Davis y Josh Krajcik.

​

"THE NIGHTS"

Cuenta con la colaboración vocal, aunque sin acreditar, del músico estadounidense Nicholas RAS Furlong, quien también la coescribió junto a Jordan Suecof, Gabriel Benjamin, John Feldmann y el mismo Avicii. Fue lanzado en formato digital el 1 de diciembre de 2014.

"WAITING FOR LOVE"

Está incluida en el segundo álbum de estudio de Avicii, "Stories", y lanzada como sencillo el 22 de mayo de 2015 en formato digital.

"LONELY TOGETHER"

La canción fue lanzada en agosto de 2017, como el segundo sencillo del extended play de Avicii, "AVĪCI (01)". El 17 de noviembre de 2017, un EP con distintos remixes de la canción fue lanzado al mercado.





"THE DAYS"

Tema fue lanzado en octubre de 2015, como uno de los anticipos de cara a su segundo álbum de estudio "Stories", lanzado el 2 de octubre de 2015. Cuenta con la colaboración vocal, aunque sin acreditar, del cantante británico Robbie Williams.

"YOY MAKE ME"

Es una canción realizada por Avicii con la colaboración del cantante, también sueco, Salem Al Fakir. Fue lanzado como el segundo sencillo de su álbum debut "True".



"SEEK BROMANCE" ​

Su single grabado y puesto a la venta bajo el seudónimo "Tim Berg" consiguió entrar en el top 20 de Países Bajos y de su nativa Suecia. Una versión llamada "Seek Bromance" con Amanda Wilson, fue puesta a la venta poco después, alcanzando el UK Singles Chart y alcanzando el puesto n.º 1 internacional en Beatport.

​​

"FOR A BETTER DAY"

Cuenta con la voz, aunque sin acreditar, de Alex Ebert. Fue lanzado bajo el sello discográfico Universal Music. La pista aparece en su álbum Stories y en su EP de dos sencillos "Pure Grinding / For a Better Day". Al igual que las últimas canciones de Avicii, se filtró en Internet a finales de 2014 y fue titulado simplemente "A Better Day".

"BROKEN ARROWS"

Sencillo realizado por Avicii con la voz, sin acreditar, de Zac Brown. Fue lanzado al mercado musical bajo la compañía discográfica Universal Music. La pista aparece en su segundo álbum de estudio, "Stories".