Billie Eilish se convierte en un manga en el video de "You Should See Me in a Crown"

Billie Eilish estrenó en YouTube el video oficial de "You Should See Me in a Crown", el tercer sencillo oficial de "when we all fall asleep, where do we go?", su aclamado disco debut. En colaboración con Tadashi Murakami, popular artista japones, la cantante adolescente se convierte en una criatura monstruosa, al mejor estilo del manga.

►Justin Bieber cumplió el sueño de Billie Eilish y le dedicó este mensaje en Instagram

En agosto de 2018, durante un viaje a Japón, Billie Eilish conoció a Tadashi Murakami. La cantante de 16 años incluso compartió una fotografía en Osaka luciendo un atuendo con estampados de los dibujos del nipón. La colaboración recién se revelaría este mes.

Además del video de YouTube, Billie Eilish y Murakami lanzaron un vinilo especial diseñado por él, y una línea de merchandising.

Billie Eilish - you should see me in a crown (Official Video By Takashi Murakami)

Billie Eilish es una cantante y compositora norteamericana que se hizo famosa cuando tenía 14 años con el sencillo "Ocean Eyes", que se publicó en el 2015.

Eilish publicó su segundo tema 'Bellyache' en febrero de 2017. Un mes después estrenó la canción 'Bored' como parte del soundtrack de la serie "Trece razones por qué" de Netflix.

Encuesta ¿Te gustó el nuevo video de Billie Eilish? Sí.

No. Ver Resultados VOTAR Sí. 0%

No. 0%





El tema mencionado se viralizó de inmediato y los empresarios pusieron los ojos en Billie Eilish. El primer disco en estudio de la artista ha venido cosechando elogios de figuras como Dave Grohl (de Foo Fighters), que se ha declarado su admirador.