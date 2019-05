BTS cantó "Boy With Luv" en la final de "The Voice" | VIDEO

BTS continúa acaparando titulares a su paso por los Estados Unidos. El grupo surcoreano se encuentra de gira en el país del norte, pero hicieron un alto a sus presentaciones para asistir a la final de "The Voice", donde cantaron en vivo "Boy With Luv", su más reciente hit.

Los siete miembros del grupo de K-pop, RM, V, Jin, Suga, Jimin, J-Jope y Jungkook subieron al escenario del programa de talentos, el cual tenía un letrero neón rosado que decía "Love".

►BTS interpreta en vivo "Make it Right" en "The Late Show"

►BTS: ¿Cómo se verían en 15 años? Jungkook lo predice con divertida fotografía | FOTO



Mientras los asistentes aplaudían, BTS protagonizó uno de los momentos más destacados de la gala con su tema a "Boy With Luv". Pudes revivir el momento en YouTube:

BTS canta "Boy With Luv" en "The Voice". (Fuente: YouTube)

BTS había anunciado su puesta en escena a través de un video de "The Voice" hace unos días. El septeto se unió a los Jonas Brothers, Taylor Swift y Brendon Urie, Hootie & The Blowfish, One Republic y Halsey en la gran final.

Como se recuerda, BTS actualmente está realizando su gira mundial "Love Yourself: Speak Yourself" y recientemente lanzó su nuevo álbum "Map of the Soul: Persona".

BTS es el primer grupo de K-pop que ha recibido una nominación al Grammy y el primero en presentarse en Saturday Night Live.