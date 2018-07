BTS nos da un vistazo exclusivo en YouTube a momentos de su viajes en el segundo video de su serie "G.C.F", o "Golden Closet Film", editado por el mismo Jungkook, vocalista principal del grupo K-Pop.

En el nuevo clip de Jungkook vemos divertidas escenas de BTS en su viaje a Estados Unidos en mayo, donde se presentaron en los premios Billboard, los shows de Ellen DeGeneres, James Corden y más.

El video muestra además imágenes del encuentro del grupo con Zedd, tras conversar una posible colaboración entre ellos, al ritmo del tema "When We Were Young" de Lost Kings y Norma Jean martine.

BTS protagonizó en noviembre pasado el primer video de Jungkook con escenas de su viaje a Osaka, Japón, mismo que también recibió elogios de fans por su habilidad mostrada para la edición y dirección.