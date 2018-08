BTS batió récord de Taylor Swift con el video de "Idol" en YouTube

BTS superó a Taylor Swift y logró, con el lanzamiento de "Idol", obtener el récord del video con más vistas acumuladas en menos de 24 horas en YouTube.

La banda K-Pop ha conseguido 56 millones de reproducciones en menos de 24 horas de publicar el adelanto de su disco "Love Yourself: Answer"; es así que el récord fijado por Taylor Swift con su canción "Look What You Made Me Do", que se lanzó en el 2017, ha sido desplazado.

El récord era por poco más de 43 millones de visitas en las primeras 24 horas de publicación en YouTube y previamente BTS con "Fake Love" estuvo cerca de alcanzarlo, aunque finalmente logró 35 millones.

Los integrantes de BTS: RM, Jungkook, Jimin, Jin, J-Hope, V y Suga, han causado revuelo con el lanzamiento de su disco "Love Yourself: Answer", ganándose el respeto de sus colegas.

Artistas como Nicki Minaj, Ed Sheeran y Liam Payne han saludado a través de sus redes sociales el éxito rotundo de BTS y señalaron también el esfuerzo que supone cada logro.

"Idol", lo nuevo de BTS.

La gira de BTS inició el viernes en Seúl, Corea del Sur, para luego dirigirse a América del Norte, Europa y, finalmente, retornar a Asia.