BTS vuelve a batir récord en YouTube con "We are Bulletproof Pt.2"

BTS es la banda de K-Pop del momento gracias a sus grandes éxitos musicales y los constantes récords que rompen con sus videoclips. En esta oportunidad, volvieron a superar la barrera de los 100 millones de reproducciones en la plataforma.

Gracias al videoclip de su tema "We are Bulletproof Pt.2", compartido en la plataforma YouTube, BTS superó el récord que ya había logrado anteriormente.

El récord tiene un merecimiento especial ya que el videoclip de este sencillo fue lanzado en el año 2013; es decir, que después de tantos años sus videos mantienen vigencia.

BTS es una de las agrupaciones más escuchadas de la plataforma YouTube y, gracias a sus éxitos, ha logrado que 16 videoclips de sus mejores temas hayan superado los 100 millones de ‘views’.

Entre sus videoclips más destacados figuran: "Boy in Luv", "Fire", "Save Me", "DNA", "I Need U", "Fake Love" y "IDOL". Todos han superado el récord mencionado anteriormente.

Por otro lado, la banda conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook forma parte de "las 10 mejores bandas de chicos de todos los tiempos", según el diario estadounidense "New York Post".

Después de The Jackson 5, Backstreet Boys, Boyz II Men, NSYNC, New Edition, New Kids on the Block, One Direction y Menudo, BTS ocupa el noveno lugar de la prestigiosa lista musical.