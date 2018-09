Tras su participación en la película "Mamma Mía", Cher decidió reversionar algunos de los temas clásicos de la agrupación sueca ABBA y con ello iniciar una nueva gira con este concepto. Hace unos días la californiana de 72 años lanzó, vía YouTube, el primer video que se desprende del citado disco, que contiene diez temas, y para ello escogió el tema "SOS" como primer sencillo. Para este clip, la cantante, quien siempre ha sido una activista a favor de la igualdad de género y promotora de la diversidad sexual, decidió reunir a un grupo de mujeres para que aparecieran en su clip. Pero no cualquier tipo de mujer.

La nominada al Oscar optó por personalidades de distintas razas, algunas activistas como ella, una transexual y hasta a la hija de Bruce Willis. Todas ellas muestran la unión entre mujeres que buscan romper con los estereotipos.

Aquí un repaso por las personalidades que aparecen en el video de Cher, el cual fue dirigido por Jake Wilson y cuyo disco saldrá a la venta este 28 de septiembre.

Rumer Willis: Es la hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore, fuerte seguidora de movimientos como el #TimesUp. ha aparecido en series como "The House Bunny", "Pretty Little Liars" y "The Secret Life of the American Teenager".

Trace Lysette: La actriz ha participado en series desde 2008, pero fue gracias a la serie de Amazon “Transparent” que la joven transgénero saltó a la fama. Tras la ola de denuncias de acoso y violación en Estados Unidos, Lysette se unió y acusó a su coprotagonista de serie Jeffrey Tambor de abusar de ella, razón por la que la serie terminará su temporada cinco sin Tambor.

Destiny Anderson: Joven afroamericana que ha destacado en las pasarelas y que a su corta edad comienza su carrera como directora de cine.

Betty Who: Aunque apenas está sonando en Estados Unidos, Who es ampliamente conocida en Australia, su país de origen. Recientemente lanzó un nuevo álbum, Betty Who Pt. 1. Es conocida por su sencillo "Somebody Loves You", del álbum "The Movement".

Jalees: comediante canadiense, abiertamente gay, lo que le costó ser rechazada por su familia musulmana. Jalees junto a su pareja adoptó un bebé y es conocida por sus rutinas de stand up.

Lovell: La actriz estadounidense reconocida por papeles en cintas como 'The Big sick' constantemente es confundida como india por su rasgos físicos, aunque ella es una mezcla de padre caucásico y madre afroamericana.

Carrero: Con una carrera de 10 años en la televisión, principalmente en serie de televisión, Carrero es la única latina en el videoclip de Cher. La dominicana también es conocida por darle su voz a Elena de Avalor, una princesa de ascendencia hispana de Disney Channel.

Weedman: conocida por su participación en series LGBTT como "Looking", Lauren es también escritora y una activista en favor de los derechos de los gay. Ella misma reveló no ser lesbiana pero de pequeña haber vivido un romance con su niñera.