YouTube: Christina Aguilera regresó a la música luego de 6 años con "Accelerate"

Christina Aguilera está de vuelta. Luego de 6 años de ausencia, la cantante estadounidense presentó en YouTube "Accelerate", el primer adelanto de "Liberation", su próximo álbum.

La canción es un R&B con letras de rap a cargo de los dos colaboradores de la artista: Ty Dolla $ign y 2 Chainz.

El lanzamiento convirtió a Christina Aguilera en el principal trending topic de Twitter con los hashtags #Accelerate, #ChristinaAguilera y #Xtina. En YouTube, en menos de 4 horas de publicado, el video ya superaba las 270 mil vistas.



"Accelerate", tema de Christina Aguilera con Ty Dolla $ign y 2 Chainz. (Fuente: YouTube)

Días antes del estreno, la cantante de 37 años había dicho en Twitter que se había preparado mucho para no decepcionar a sus fans en su retorno. "Los amo. Sé que han esperado mucho y quería que sea perfecto para ustedes, para mí. Estoy lista. Es el momento de sentirme liberada", escribió.

Encuesta ¿Te gustó "Accelerate", lo nuevo de Christina Aguilera? Sí.

No. Ver Resultados VOTAR Sí. 0%

No. 0%





"Liberation" saldrá a la venta el 15 de junio en los Estados Unidos. El álbum contendrá 15 temas inéditos, uno de ellos en colaboración con Demi Lovato.

Christina Aguilera publicó "Lotus", su último disco, en 2012, pero tuvo esporádicas apariciones musicales y realizó colaboraciones. Por ejemplo, grabó el remix de "Do What U Want" de Lady Gaga en 2014 y cantó en los American Music Awards del 2017 en memoria de la desaparecida Whitney Houston.