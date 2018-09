La cantante estadounidense Christina Aguilera se convirtió en cómplice de un romántico momento en medio de su primer show de su "Liberation Tour".

La intérprete de "Beautiful" ayudó a la pareja gay conformada por Ben Lear y Mike Kontomanolis con su épica muestra de amor frente a más de 3,500 personas en el Hard Rock Live en Hollywood, Florida.

El emotivo suceso ocurrió luego que Christina Aguilera interpretara su tema "Unless It's With You". “¿Qué está pasando aquí esta noche? Quiero compartir con ustedes esto, hay una sorpresa realmente especial esta noche", dijo la cantante al invitar a la pareja al escenario.

Ben Lear agradeció a Christina Aguilera por ser "su inspiración". Además, dijo que "no podía haber imaginado un mejor momento".

Tras agradecer a Aguilera por su apoyo, Lear miró a Mike, se puso de rodillas y sacó un anillo de compromiso de su bolsillo. "Eres amable, hermoso y amoroso", dijo. "Hace seis años, me propusiste y me diste la oportunidad de decir que sí. Esta noche, frente a Christina, te haré la misma pregunta", manifestó ante el grito del público.

Después de que Kontomanolis aceptó la propuesta, Christina Aguilera exclamó: "¡Dios mío! ¡Felicitaciones!".

Tras el emotivo momento, la cantante agradeció a la pareja por elegir su concierto para sellar su amor.

"Quería compartir y dedicar este momento especial a dos personas que han sido sinceras a lo largo de mi vida y me han apoyado. Por eso quiero desearles la mejor de las suertes. Gracias ¡Felicitaciones, chicos!", dijo agradeciendo a Mike Kontomanolis, quien fue voluntario en el concierto "Back to Basics" de Aguilera.

El show siguió su rumbo y se convirtió, según Christina Aguilera, en una recepción de bodas. "¿Deberíamos celebrar esto? ¿Deberíamos celebrar el amor? ¡Vamos a pasar un gran rato esta noche!", expresó la intérprete antes de cantar "Let There Be Love".