Coachella 2019 EN VIVO: hora y streaming de los shows de Ariana Grande y Bad Bunny

Coachella 2019 celebra en Indio, California una de sus ediciones con mayor presencia latina. El festival que arrancó el 12 de abril anunció en su cartel a la chilena Mon Laferte, al colombiano J Balvin y al puertorriqueño Bad Bunny. Otra sorpresa resultó la inclusión de la estrella del pop Ariana Grande como headliner de la última fecha. ¿Quieres ver este y otros shows en vivo? Te contamos aquí cómo hacerlo.

►YouTube: Ozuna, Selena Gómez y Cardi B cantaron "Taki Taki"en Coachella 2019

►¿Ariana Grande se presentará con NSYNC en Coachella 2019?



YouTube tendrá un streaming oficial de los 6 días de conciertos (del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril). La transmisión se dividirá en tres canales, como los escenarios principales del festival.

ESTE ES EL STREAMING DEL CANAL 1:

PODRÁS VER LO SIGUIENTES SHOWS EN ESTOS HORARIOS:



Sábado 13 de abril :



4:15 PM - A R I Z O N A

5:00 PM - Guava Island, A Childish Gambino Film

6:10 PM - Sabrina Claudio

7:05 PM - Bazzi

7:50 PM - J Balvin

8:45 PM - Weezer

9:50 PM - Billie Eilish

11:00 PM - Tame Impala

12:30 AM - Bassnectar

Domingo 14 de abril :

4:15 PM - Emily King

5:05 PM - Pusha T

5:55 PM - Bad Bunny

6:50 PM - Blood Orange

7:45 PM - Zedd

8:35 PM - Khalid

9:35 PM - H.E.R.

10:35 PM - Ariana Grande

ESTE ES EL STREAMING DEL CANAL 2:

PODRÁS VER LO SIGUIENTES SHOWS EN ESTOS HORARIOS:



Sábado 13 de abril :



4:15 PM - Wallows

5:00 PM - Guava Island, A Childish Gambino Film

6:00 PM - Mr Eazi

6:40 PM - Mac DeMarco

7:30 PM - SiR

7:55 PM - Virgil Abloh

8:25 PM - Maggie Rogers

9:15 PM - Christine and the Queens

10:15 PM - Juice WRLD

11:05 PM - Wiz Khalifa

11:55 PM - Kid Cudi

Domingo 14 de abril :

​

4:15 PM - Mansionair

5:00 PM - Alice Merton

5:55 PM - Unknown Mortal Orchestra

6:50 PM - Dermot Kennedy

7:40 PM - Lizzo

8:25 PM - Gucci Gang

9:15 PM - Sofi Tukker

10:05 PM - CHVRCHES

10:55 PM - KAYTRANADA

ESTE ES EL STREAMING DEL CANAL 3:

PODRÁS VER LO SIGUIENTES SHOWS EN ESTOS HORARIOS:



Sábado 13 de abril :

4:15 PM - Jambinai

4:35 PM - FKJ

5:00 PM - Guava Island, A Childish Gambino Film

6:00 PM - Steady Holiday

6:30 PM - The Interrupters

7:15 PM - CloZee

8:00 PM - Bob Moses

8:50 PM - Gryffin

9:30 PM - Four Tet

10:30 PM - Parcels

11:15 PM - Smino

12:00 AM - Little Simz

Domingo 14 de abril :

4:15 PM - Burna Boy

5:00 PM - Dennis Lloyd

5:45 PM - Rico Nasty

6:25 PM - Playboi Carti

7:15 PM - Clairo

8:00 PM - Gesaffelstein

9:00 PM - YG

9:50 PM - Dillon Francis

11:10 PM - NGHTMRE

SOBRE EL FESTIVAL

La primera vez que se celebró Coachella fue en 1999 y desde entonces el escenario es el Empire Polo Club, lugar donde Pearl Jam tocó en 1993 y momento en que se considera el origen no oficial del festival de Coachella

Ariana Grande, Tame Impala y Childish Gambino son las figuras estelares del festival de Coachella que celebra este año su vigésimo aniversario con una notable delegación latina, en la que destacan J Balvin, Rosalía, Bad Bunny Mon Laferte, entre otros.