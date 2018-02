Daddy Yankee lo hizo otra vez: todo el mundo baila el #DuraChallenge

La nueva sensación viral es, otra vez, obra del puertorriqueño Daddy Yankee. Pocos días después de que el jefe del reguetonero lanzara su nuevo sencillo, "Dura", miles de personas se han grabado moviendo "el rampampán" con el hashtag #DuraChallenge.



Niños tiernos, bombas sexys, ancianos dulces. De Estados Unidos, Uruguay, Australia, Japón, Canadá, Emiratos Árabes y el Congo. Decenas de miles bailan "Dura" moviendo las caderas prodigiosamente... y a veces con más tiesura que prodigio.



"Me siento más que honrado y muy bendecido. Uno hace música para el público", contó Daddy Yankee a AFP. "Y el público hizo que la canción fuera suya de una manera natural y espontánea".



Daddy Yankee, coautor de "Despacito", ha posicionado muchos temas en las listas de éxitos mundiales, pero "Dura" se está caracterizando por la forma en que los mismos fans se apropian de ella.



"¿Por qué le ha gustado tanto a la gente, hasta a los bebés?", se pregunta retóricamente el músico de 41 años. "Pues son cosas que no puedo explicar. Es la magia de la música. Magia que sucede y uno no entiende".



Para él, el éxito se explica en parte por "el ritmo y la nostalgia de la música de finales de los 80 y principios de los 90, de la esencia del reggae que dio inspiración al reguetón".

- No hay límite para el baile -



Ramón Luis Ayala, alias "Daddy Yankee", lanzó el sencillo el 18 de enero. Al día siguiente, la modelo colombiana Andrea Valdiri publicó un video en Instagram en el que baila el tema, descalza y con ropa deportiva blanca.



Valdiri sale tan despampanante que consiguió que Daddy Yankee republicara su video en un post que, para este martes, sumaba 5,9 millones de reproducciones.



Desde entonces, los seguidores de esta barranquillera de 25 años se dispararon y sus entradas ahora tienen comentarios hasta en cirílico.



Pero la semana pasada la nonagenaria doña Rachel le robó el show.



Rachel Phillipsen, una neoyorquina de origen puertorriqueño, sigue con perfecto ritmo y coordinación a su joven profesora de Zumba mientras Daddy Yankee canta "Me gusta como mueve ese rampampán...".



El video, publicado hace menos de una semana, ya suma 5,5 millones de clics.



"Si se puede no hay límite para el baile", dijo a la AFP la venezolana Rina Elena Martínez (@rina_25), la instructora de Zumba de 33 años que aparece bailando con doña Rachel en un gimnasio en Miami.



Daddy Yankee está de acuerdo. "La abuelita de 90 años fue fenomenal", comentó. "Sin duda un video que le dio ánimo al mundo entero".



En las últimas cuatro semanas, se han sumado al #DuraChallenge celebridades como la modelo venezolana Diosa Canales, la ex Miss Universo puertorriqueña Zuleyka Rivera (del video "Despacito") y la reguetonera dominicana Natti Natasha.



- Estás dura mamacita -



La canción es una alabanza a una mujer guapa ("estás dura mamacita / te fuiste de nivel"), pero rítmicamente es un retorno al nacimiento del reguetón: carece de la melodía pop que artistas como Shakira, Enrique Iglesias o Fonsi le han dado al género para transportarlo al público anglo.



Como parte de esta vuelta a las raíces, el video de estética retro rinde tributo al dancehall jamaiquino que dio origen al reguetón. Pero, en este clip, la mujer ocupa un lugar menos pasivo y más guerrero que en el video musical latino tradicional.



"Nos inspiramos en los colores brillantes de los años '90 con un toque de la moda de esta era. Quería que fuera divertido y que mostrara que la canción podía empoderar a la mujer", dijo Daddy Yankee, ganador de dos premios Grammy Latino.



El director del video es el puertorriqueño Carlos Pérez, el mismo realizador de "Despacito" y de producciones audiovisuales para Ricky Martin, Ricardo Arjona y Marc Anthony.



En Spotify, "Dura" se posiciona en el puesto 22 a nivel global, pero en mercados hispanos como Argentina, Chile, Colombia y Perú ya lidera las listas.

