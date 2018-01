Dolores O’Riordan ha fallecido y mientras sus fanáticos aún no pueden procesar su partida. Mientras tanto, YouTube y el ciberespacio se ha convertido en la capilla ardiente donde todos quienes la apreciaron han ido lanzando sentidos homenajes y remembranzas.

Acaso la más fresca escena de Dolores O’Riordan junto a The Cranberries es la que está en el portal de videos de Google, mostrando lo que fue el último concierto de la cantante Irlandesa junto a la banda con la que descubrió la fama. Esa misma que anunció su partida hoy.

Las imágenes de YouTube corresponden al concierto que Dolores O’Riordan brindó con The Cranberries el 20 de mayo del año pasado en el Palladium de Londres. El video corresponde a parte de la interrumpida gira titulada "Something Else Tour", con ocasión de su último disco.

La gira de The Cranberries que se había iniciado en Polonia el 1 de mayo del 2017 siguió por Alemania, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda del Norte e Irlanda antes de llegar a Inglaterra. Ahí fue que Dolores O’Riordan brindó su última presentación con la banda. Esta ha quedado registrada en redes sociales como YouTube.

Los siguientes conciertos europeos de The Cranberries fueron cancelados debido a motivos relacionados a la salud de la cantante, como fue señalado en su momento. Justamente el mismo mes en que la agrupación dejó de presentarse, Dolores O’Riordan manifestó en una entrevista que dos años antes había sido diagnosticada con trastorno bipolar.

O’Riordan llegó a tener una última presentación en solitario en un evento privado de Billboard, con ocasión de fin de año en Nueva York. De aquel evento solo sobrevive en YouTube un video en baja calidad en el que se ve cantando Linger, otro de los éxitos de The Cranberries.