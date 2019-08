Paulo Londra genera revuelo con el video de "Nothing On You", su tema con Ed Sheeran

Ed Sheran y Paulo Londra lideran las tendencias de reproducciones de YouTube con "Nothing On You", el recién estrenado videoclip del tema que grabaron para el disco "No.6 Collaborations Project".

Esta nueva canción, en la que también colabora el rapero Dave, es una de las 15 que conforman el cuarto álbum de estudio de Ed Sheeran, en el que artistas como Camila Cabello, Justin Bieber, Bruno Mars, Khalid y Eminem han grabado algunos de los temas.

El videoclip de "Nothing On You" fue dirigido por el equipo detrás de la plataforma de música en línea SBTV, el mismo que grabó la primera sesión en línea de Ed Sheeran de "You Need Me, I Don’t Need You" en 2010.

En las imágenes, que fueron grabadas en Londres, se puede ver a Ed Sheeran, Paulo Londra y Dave recorriendo las calles en sus bicicletas en la oscuridad de la noche, ya que la canción los lleva a preguntarse si deben perseguir sus intereses románticos.

En apenas unas horas, el videoclip de "Nothing On You" ha superado el millón y medio de reproducciones en YouTube y los fanáticos de Ed Sheeran y Paulo Londra se mostraron emocionados con el material, que mezcla letra en inglés y español.

"Nothing On You" es la más reciente colaboración de Paulo Londra, quien anteriormente ha grabado algunas canciones con otros artistas de talla internacional como Becky G ("Cuando te besé") o el reguetonero De La Ghetto ("Solo pienso en ti").

Como se recuerda, Paulo Londra, quien es uno de los artistas argentinos más escuchados en Spotify y ha causado furor en el mundo digital, llegará a nuestro país para ofrecer un concierto el próximo 25 de octubre en el Jockey Club.