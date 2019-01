Gian Marco estrenó el videoclip de "Sácala a Bailar" protagonizado por Natalie Vértiz

El cantautor peruano Gian Marco Zignago empezó el 2019 con pie derecho. El músico estrenó el videoclip de su tema "Sácala a Bailar", con Natalie Vértiz como protagonista de la historia.

A través de YouTube, Gian Marco presentó su nuevo videoclip grabado en una locación clásica del Callao. En él aparece la ex Miss Perú, Natalie Vértiz.

En tan solo unas horas desde su publicación, el videoclip ya cuenta con más de 20,000 reproducciones y cientos de comentarios felicitando a Gian Marco.

El cantante compartió la noticia del lanzamiento en su Instagram y reafirmó su alegría por el lanzamiento de su nuevo sencillo. "¡Hoy es viernes! y no te puedes perder el estreno de 'Sácala a Bailar' en mi canal", escribió en su red social.

Por su parte, Natalie Vértiz también utilizó su red social para compartir un emotivo mensaje y explicó las razones que la llevaron a aceptar protagonizar esta producción.

"Con mucha ilusión les cuento que soy la protagonista del nuevo videoclip de, nada más y nada menos que, Gian Marco. De verdad ha sido un sueño trabajar con alguien tan talentoso y con una persona que he admirado por mucho tiempo. ¿A quién no se le ha puesto la piel de gallina escuchando alguna canción suya? Yo estaba así cuando me mostraron el video por primera vez", señaló Natalie Vértiz.

"El mensaje del video lo es todo. Me divertí cómo no tienen idea; además, fue grabado en el rico Callao. Vayan a ver el videoclip entero en el canal de Gian Marco. Espero que les guste y recuerden que hoy es viernes así que 'Sácala a Bailar'", agregó en su mensaje de Instagram.