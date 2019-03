Los cantantes J Balvin y Sean Paul vuelven a colaborar juntos, esta vez con el potente videoclip "Contra la pared"; disponible para todos sus fans en la plataforma YouTube.

A través de su cuenta oficial de YouTube, Sean Paul publicó el videoclip de su nuevo tema al lado del intérprete colombiano. Este nuevo sencillo sigue los pasos del reciente éxito de Sean, "Mad Love" junto a Becky G, producido por David Guetta.

"¡Fue estupendo trabajar con J Balvin! Es una estrella del mundo latino que posee un gran conocimiento y respeto por la música Dancehall, así que cuando las estrellas del Dancehall y la música Latina se unen, el resultado es fuego puro", expresó Sean Paul a través de un comunicado difundido por Universal Music.

“Trabajar con Sean Paul fue una verdadera bendición. He sido un fanático de su música durante mucho tiempo, y como el reggaetón obviamente tiene raíces en el reggae, fue realmente emocionante unir nuestros mundos”, agregó J Balvin.

El video musical fue dirigido por Andy Hines y se grabó en el lago Powell en Utah. Hasta el momento, en su primera hora desde su publicación ya cuenta con más de 10,000 reproducciones.

Cabe señalar que Sean Paul ha lanzado desde hace dos años los temas "Body" con Migos, "No Lie" con Dua Lipa, "Rockabye" de Clean Bandit, entre otros. Por su parte, J Balvin sigue cosechando éxitos con el tema "I Can't Get Enough" junto a Selena Gomez.