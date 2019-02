YouTube: J Balvin y Selena Gómez estrenan "I Can't Get Enough" | AUDIO

La intriga terminó. Selena Gómez y J Balvin se unieron para una nueva canción y el audio oficial ya está disponible en YouTube. "I Can't Get Enough" es una fusión de pop y reggaetón con la que los artistas esperan ocupar el top de los ránkings.

►Zac Efron empieza a seguir a Selena Gómez en Instagram y genera especulaciones

►Selena Gómez reaparece en Instagram tras salir de hospital psiquiátrico



La canción también cuenta con la participación de Benny Blanco y Tainy, productor musical ganador de diversos Latin Grammy y responsable del éxito de "I like it" de Cardi B y "Estamos bien" de Bad Bunny.

Esta canción empezó su producción en diciembre del año pasado y, rápidamente, cuando ya estaba lista la letra, convocaron a las superestrellas J Balvin y Selena Gómez para aportar su talento a esta colaboración musical.

Escucha el audio oficial en YouTube:

Benny blanco, Tainy, Selena Gomez, J Balvin - I Can't Get Enough. (Fuente: YouTube)

Durante la etapa de promoción, J Balvin fue el primero que publicó una imagen donde se puede apreciar cuatro batas blancas con los nombres de todos los participantes de esta nueva canción.

Después de algunos días, se compartió otra imagen donde se puede ver a J Balvin, Selena Gómez, Benny Blanco –disfrazado de conejo- y Tainy, juntos en una cama totalmente blanca.

Cabe señalar que esta será la primera vez que Selena Gómez colabore con el cantante colombiano J Balvin, quien viene manteniéndose como uno de los máximos exponentes del género urbano.