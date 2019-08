Jair Mendoza lanza versión salsa del tema "Si me dices que te vas" | VIDEO

Jair Mendoza, cantante peruano que ganó popularidad tras su paso por "Los 4 finalistas", presentó el video oficial de "Si dices que te vas", canción con la que incursiona en la salsa.

Sobre el lanzamiento, el joven valor dijo sentir que se trataba de un "nuevo reto" y el inicio de otra "etapa" en su carrera.

"Es un reto musical, porque si bien es cierto he tenido algunas colaboraciones grabando con Son Tentación y Josimar, creo que cantaré salsa porque siempre me ha gustado y es un género muy popular y trasciende generaciones, siempre he sentido que tengo una conexión especial con la salsa, de hecho Tony Succar me invitó a cantar con él en su show en el Teatro Peruano Japonés. Me pareció muy interesante dejarme llevar un poco por el ritmo que tanto me gustaba bailar", explicó.

"Lo que quiero conseguir con este lanzamiento es decirle a la gente que para ser romántico no necesariamente tienes que cantar baladas", continuó el artista.