Karol G rompe su silencio y desmiente haber sido agredida por su pareja Anuel AA | FOTOS Y VIDEO

La pareja conformada por Karol G y Anuel AA vive uno de sus mejores momentos, tanto a nivel personal como profesional; sin embargo, en las últimas semanas se filtró un video de una presunta agresión del cantante de trap en contra de su amada. Ahora la cantante salió al frente para aclarar lo sucedido.

La cantante Karol G llegó a México para ofrecer un concierto y la prensa de ese país aprovechó para hacerle la consulta respectiva por lo sucedido con su actual pareja.

Ver esta publicación en Instagram Monterrey Una publicación compartida por KAROL G (@karolg) el 24 de Mar de 2019 a las 3:49 PDT

En entrevista para el medio “Suelta la Sopa”, Karol G desmintió que haya sucedido alguna agresión en su contra y dijo que trata de vivir a plenitud su relación con Anuel AA.

“Trato de no ponerle atención a ese tipo de cosas, yo sé en lo que estoy, yo sé lo que estoy viviendo, como mujer que me auto respeto y que mi hombre como tal me respeta… Y eso me deja tranquila”, señaló Karol G.

Asimismo, se refirió a un posible plan de matrimonio; sin embargo, esto aún no sería posible porque ambos se encuentran enfocados en sus carreras y en seguir cosechando su amor.

“Estamos súper felices y tenemos muchos planes juntos. El (plan) más importante es tratar de conservar esta relación tan bonita, especial y que nada nos pueda afectar, por ahora estamos en eso. Boda próxima no creo, cada uno está enfocado en su carrera, en el tour y estamos en el proceso. Vamos a ver lo que pasa a futuro”, añadió Karol G.