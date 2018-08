El K-Pop vuelve a Lima, pero esta vez con aires distintos de la mano de Dreamcatcher, el primer grupo femenino surcoreano que se presentará en la capital. De sonido que navega entre el K-Pop, rock y metal, llegan en su gira "Welcome to my Dream World" y promociones de su último EP "Escape the ERA".

Dreamcatcher, formado por ex-miembros del quinteto Minx, debutó en enero de 2017 con más integrantes bajo el sello Happy Face Entertainment, quienes habían anunciado un nuevo grupo que se diferenciaría de otros de la escena. Lograron hacerse de una legión creciente de seguidores llamados 'inSomnia', dentro y fuera de Asia.

Los clips de Dreamcatcher, además de inquietantes, parecen seguir una trama. En su debut "Chase Me", las chicas aparecen como fantasmas en un hotel donde un hombre parece ocultar algo. El clip cierra con guiños a "The Shining", y las jóvenes vestidas de negro en un aparente ritual. El tema fue incluido en listas de fin de año de las revistas Dazed y Billboard.

Para el segundo single, "Good Night", de música más inyectada de metal que el anterior tema, el clip cambia de nuevo de un concepto inicialmente luminoso a otro sombrío, con el visitante del hotel buscando por las integrantes de Dreamcatcher, finalizando entre gritos de fondo, y un extraño mensaje en susurros.

La historia continúa explicándose en "Fly High", con las miembros vistas primero de imagen pura, y luego de aura oscura y melancólica. El misterio aumenta con la nota de una madre preocupada a su hija, y adelantos de las chicas entre juegos de verano en una mansión, más una niña perdida entre sombras, en dirección a la casa.

El mismo año dieron su primera gira en Asia, Europa y Sudamérica, agotando incluso entradas de su firma de autógrafos en Brasil en 10 minutos. Aunque algunas integrantes ingresaron entonces al reality MIXNINE, debieron abandonar la competencia por este compromiso.

El grupo inició 2018 con su single de aniversario "Full Moon" y un breve clip de más misterio. Su más reciente material, "Escape the ERA", las muestra en "You and I" deambulando por una mansión encantada y sonidos entre pop, metal y orquestal. También cuentan con varios covers en versión rock en su canal oficial de YouTube.

Dreamcatcher está en el top 5 de los grupos femeninos K-Pop más pedidos del mundo en MyMusicTaste, portal que promueve giras de acuerdo a demanda popular. Dami, Handong, Gahyeon, Siyeon, Yooheon, Sua, y su líder Jiu, harán su gira sudamericana por Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá y Ciudad de Panamá.

1. "Chase Me" - "Nightmare" single, 2017



2. "Good Night" - "Fall Asleep in the Mirror" single, 2017

3. "Fly Away" - "Prequel" EP, 2017

4. "Full Moon" - "Full Moon" single, 2018

5. "You and I" - "Escape the ERA" EP, 2018

6. "Lucky Strike" - cover, 2017

7. "Sleep Walking" - "Prequel", 2017