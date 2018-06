Wanna One estrena video y arranca su última gira mundial |VIDEO

Wanna One estrenó "1÷x=1 (Undivided)", disco especial de colaboraciones y sub-unidades, junto a su nuevo video promocional "Light". Poco después el grupo proyecto K-Pop reveló las primeras actuaciones de sus nuevas canciones en el último episodio de su reality show "Wanna One GO: X-Con".

"X-Con", tercera temporada del reality de Wanna One, mostró los preparativos de su nuevo 'mini-álbum', cuyo episodio final reveló imágenes del estreno en vivo de sus nuevos temas. Estos se llevaron a cabo en el Gocheok Sky Dome de Seúl del 1 al 3 de junio, en las primeras fechas de "One: The World", su última gira como grupo.

Los 5 temas del nuevo EP de Wanna One, entre ellos "Light", son sus primeros lanzamientos bajo su nueva agencia, Swing Entertainment. Fueron mostrados además, junto a un destacable despliegue escénico, a nivel mundial mediante transmisiones en el Facebook del conjunto y el canal oficial de la cadena Mnet en YouTube.

"Pusimos mensajes que no podían ser expresados en "Light", en nuestras canciones de sub-unidades", expresó Seongwu, miembro del grupo, según Korea Herald. "Nuestros esfuerzos se vieron reflejados en las letras que escribimos y nuestras actuaciones", contó.

Wanna One estrena video de "Light", sencillo de su nuevo disco"1÷x=1 (Undivided)". (Fuente: YouTube)

Tras solo 2 semanas de promoción en TV surcoreana, la banda saldrá de gira al exterior para cuatro shows programados desde el 21 de junio en Norteamérica. Posteriormente recorrerán países de Asia, además de Australia, con últimas paradas programadas en septiembre.

Wanna One, conformado por 11 jóvenes provenientes de distintas agencias de entretenimiento, y actualmente la banda de mayor popularidad en Corea del Sur, es el grupo temporal de los ganadores de la segunda temporada del reality "Produce 101". Debutado en agosto de 2017, la disolución del conjunto K-Pop está programada para diciembre de 2018, y sin extensiones de contrato a la vista.