Maluma y Ricky Martin estrenaron "No se me quita", su nuevo dueto | VIDEO

Tal y como habían anunciado hace un par de días, los cantantes Maluma y Ricky Martin lanzaron el videoclip de su segunda colaboración “No se me quita”, tema que estrenó el pasado mes de mayo.

En YouTube, Maluma presentó el material audiovisual que en menos de 24 horas ya cuenta con más de 593,497 visualizaciones. Además, los comentarios felicitan a los artistas por su música.

El divertido –y colorido- videoclip guarda mucha similitud con la serie “Guardianes de la bahía”, producción que popularizó a David Hasselhoff y Pamela Anderson, y cuya primera temporada se vio en 1989.

Esta es la segunda producción en conjunto del colombiano y el puertorriqueño. Anteriormente, los artistas lanzaron el tema “Vente pa’ca”, cuyo videoclip ha obtenido más de 1.5 mil millones de reproducciones.

Maluma - No Se Me Quita (Official Video) ft. Ricky Martin